NVIDIA'nın popüler ekran kartı yolun sonuna geldi

Dünyanın ikinci en popüler oyun ekran kartı olarak konumlanan Nvidia RTX 2060 üretimi sonlanıyor.

Ekran kartı üreticisi NVIDIA, geçtiğimiz aylarda düzenlenen GeForce Beyond etkinliğinde yeni nesil RTX 4000 serisi ekran kartlarını tanıtmıştı.

Etkinlik kapsamında RTX 4090, RTX 4080 12GB ve RTX 4080 16GB ekran kartlarını duyuran NVIDIA, yavaş yavaş eski modellerini sonlandırıyor.

Firma, tüm zamanların en bütçe dostuekran kartı olarak bilinen RTX 2060'ın üretimini durdurma kararı aldı.

NVIDIA, artık üreticilere çip sağlamıyor

Nvidia, Asya’daki grafik kartı üreticilerine artık RTX 2060 çipleri (RTX 2060 Super ve RTX 2060 12GB dahil) göndermiyor ve kasım ayında bu firmalardan grafik kartı üretimlerini sınırlamalarını istiyor.

Üç yıldır piyasada olan ve kullanıcılar tarafından çok sevilen bu kartlar sayesinde oyuncular, düşük bütçeyle oyunlarda Nvidia’nın DLSS ve ışın izleme gibi teknolojilerinden faydalanıyordu.

Bu işlemci ile üretilmiş kartlar, stoklar bitene kadar muhtemelen aylarca raflarda kalacak.