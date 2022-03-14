O modelleri kullananlar üzgün: iOS 16 güncellemesi alacak iPhone modelleri

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın bu yıl piyasaya sürmeye hazırlandığı işletim sistemi iOS 16'yı alacak iPhone modelleri belli oldu. İşte iOS 16 güncellemesi alacak cihazlar...

Akıllı telefon pazarının en güçlü isimlerinden Apple, iOS 15 güncellemesini desteklenen iPhone modellerine geçtiğimiz eylül ayında kullanıma sunmuştu.

iPhone'lara birçok yeni özellik sunan güncelleme, önümüzdeki eylül ayında tanıtılması beklenen iPhone 14 serisiyle birlikte yerini iOS 16'ya bırakacak.

Çalışmalar tüm hızıyla devam ederken iOS 16 güncellemesini alacak cihazlar da belli oldu.

Yaklaşan WWDC 2022 nedeni ile özellikle iPhone modellerine hayat veren iOS 16 ile ilgili birçok iddia ortaya atıldı. Bu söylentiler genellikle hangi modellerin yeni sürümü alacağı ve hangilerinin almayacağı yönündeydi.

Peki iOS 16 güncellemesi alacak iPhone modelleri hangileri? İşte iOS 16 sürümünü alacak ve alamayacak iPhone modelleri...

iOS 16 ALACAK iPHONE MODELLERİ

Şirkete yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Apple, iOS'un yeni sürümünü dağıtmak için telefonlarda A10 ve üstü işlemciyi şart koşacak. Böylelikle A9 ve A9x işlemcili iPhone'lar ve A8 işlemcili iPad cihazları yeni sürümü alamayacak.

Bildiğiniz üzere iPhone 6s, iPhone 6s+ ve iPhone SE 2016, Apple A9 yonga setinden güç alıyor ve şirket tarafından belirlenen işlemci sınırına takılıyor.

Buna göre iPhone 6s, iPhone 6s+ ve iPhone SE 2016 gibi modeller için de yolun sonuna gelindiğini söyleyebiliriz.

iOS 16 güncellemesi alacağı belirtilen iPhone modellerinin şu şekilde olması bekleniyor;

iPhone 14 serisi

iPhone 13 Pro Max

iPhone 13 Pro

iPhone 13

iPhone 13 Mini

iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 Pro

iPhone 12

iPhone 12 Mini

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11 Pro

iPhone 11

iPhone SE (2020)

iPhone XS Max

iPhone XS

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8 Plus

iPhone 8

iPhone 7 Plus

iPhone 7

Ayrıca iOS 16 ile birlikte görücüye çıkması beklenen iPadOS 16'nın da iPad mini 4, iPad Air 2, iPad (5. nesil), iPad Pro (2015) gibi iPad cihazlara yüklenemeyeceği öne sürülüyor.