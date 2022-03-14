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- O modelleri kullananlar üzgün: iOS 16 güncellemesi alacak iPhone modelleri
O modelleri kullananlar üzgün: iOS 16 güncellemesi alacak iPhone modelleri
- Haber Merkezi
- 14.03.2022 - 11:37
Akıllı telefon pazarının en güçlü isimlerinden Apple, iOS 15 güncellemesini desteklenen iPhone modellerine geçtiğimiz eylül ayında kullanıma sunmuştu.
iPhone'lara birçok yeni özellik sunan güncelleme, önümüzdeki eylül ayında tanıtılması beklenen iPhone 14 serisiyle birlikte yerini iOS 16'ya bırakacak.
Çalışmalar tüm hızıyla devam ederken iOS 16 güncellemesini alacak cihazlar da belli oldu.
Yaklaşan WWDC 2022 nedeni ile özellikle iPhone modellerine hayat veren iOS 16 ile ilgili birçok iddia ortaya atıldı. Bu söylentiler genellikle hangi modellerin yeni sürümü alacağı ve hangilerinin almayacağı yönündeydi.
Peki iOS 16 güncellemesi alacak iPhone modelleri hangileri? İşte iOS 16 sürümünü alacak ve alamayacak iPhone modelleri...
iOS 16 ALACAK iPHONE MODELLERİ
Şirkete yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Apple, iOS'un yeni sürümünü dağıtmak için telefonlarda A10 ve üstü işlemciyi şart koşacak. Böylelikle A9 ve A9x işlemcili iPhone'lar ve A8 işlemcili iPad cihazları yeni sürümü alamayacak.
Bildiğiniz üzere iPhone 6s, iPhone 6s+ ve iPhone SE 2016, Apple A9 yonga setinden güç alıyor ve şirket tarafından belirlenen işlemci sınırına takılıyor.
Buna göre iPhone 6s, iPhone 6s+ ve iPhone SE 2016 gibi modeller için de yolun sonuna gelindiğini söyleyebiliriz.
iOS 16 güncellemesi alacağı belirtilen iPhone modellerinin şu şekilde olması bekleniyor;
- iPhone 14 serisi
- iPhone 13 Pro Max
- iPhone 13 Pro
- iPhone 13
- iPhone 13 Mini
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12
- iPhone 12 Mini
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11
- iPhone SE (2020)
- iPhone XS Max
- iPhone XS
- iPhone XR
- iPhone X
- iPhone 8 Plus
- iPhone 8
- iPhone 7 Plus
- iPhone 7
Ayrıca iOS 16 ile birlikte görücüye çıkması beklenen iPadOS 16'nın da iPad mini 4, iPad Air 2, iPad (5. nesil), iPad Pro (2015) gibi iPad cihazlara yüklenemeyeceği öne sürülüyor.