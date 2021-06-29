Obeziteye karşı yeni icat: Çene kilidi

Bir grup araştırmacı obezite ile mücadele için manyetik çene kilidi geliştirdi. Kilidi takanların ağızları, sadece 2 milimetre açılıyor.

Yeni Zelanda'daki Otago Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, obezite ile mücadelede çok ilginç bir cihaz geliştirdi. İngiltere'deki bilim insanlarıyla birlikte geliştirilen cihaz, çeneyi kilitleyerek katı gıda tüketilmesini engelliyor.

İki parçadan oluşan manyetik cihaz, kullanan kişilerin yalnızca sıvı odaklı bir beslenmeye zorluyor. Azı dişlerine monte edilen manyetik parçalar, çenenin açılmasını engelliyor ve yalnızca pipetin geçebileceği 2 milimetrelik bir açıklık sağlıyor.

İNSANLARDA TEST EDİLDİ

Yedi Yeni Zelandalı kadın üzerinde test edilen cihaz sayesinde, kadınlara sıvı diyeti uygulandı.

Bu süre zarfında, kadınların ortalama kilo kaybı 6.36 oldu. Bu kilonun kadınların vücut ağırlıklarının yüzde 5,1'ine denk geldiği belirtildi.

Çalışmaya katılanlar, manyetik kilidi kullandıkları süre boyuca rahatsızlık yaşadıklarını ve konuşmalarında problem olduğunu ifade etti.

Bir katılımcı ise diyeti, eritilmiş çikolata ve gazlı içeceklerle bozduğunu itiraf etti. Obeziteyle mücadele için ilk ağızdan cihaz olarak tanıtılan manyetik çene kilidine tepki gösterenler de bir hayli fazla.

Otago Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, çene kilidinin mide ameliyatı için fazla kilolu olan kişiler için geliştirildiğini söyleniyor.