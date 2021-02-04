Ocak ayının en çok kazanan mobil uygulamaları belli oldu

Ocak ayının en çok kazanan mobil uygulamaları belli oldu

Sensor Tower tarafından açıklanan verilere göre, Ocak 2021'in en çok kazanan mobil uygulamaları ortaya çıktı. İşte zirvedeki isimler..

Araştırma şirketi Sensor Tower, 2021'in Ocak ayında en çok gelir elde eden uygulamaları yayınladı. Elde edilen verilere göre TikTok, 128 milyon dolar ile Ocak 2021'de en fazla gelir elde eden uygulama oldu.

Son zamanlarda ABD ile sorunlar yaşayan Çinli uygulamanın gelirlerinin yüzde 82'si Çin'den, yüzde 8'i ABD'den, yüzde 2'si ise Türkiye'den geldi. Ayrıca TikTok, Ocak 2020’ye kıyasla gelirini 3 kat artırmış durumda.

Ocak ayında dünyanın en çok kazanan ikinci mobil uygulaması ise Piccoma oldu. Japonya merkezli uygulama, geçtiğimiz ay 96 milyon dolarlık bir gelir elde etti.

Dünyanın en popüler video paylaşım uygulaması YouTube ise en çok kazanan üçüncü uygulama olarak kayıtlara geçti.







Google Play Store ve App Store'da en çok gelir elde eden uygulamalara baktığımızda, App Store'un genel sıralamaya oldukça yakın olduğunu görüyoruz. Ancak görebileceğiniz gibi Google Play'deki uygulama sıralaması biraz daha farklı.

ÇİN'DE GOOGLE SERVİSLERİ YASAK

Bu farkın oluşmasındaki en büyük neden ise Çin. Ülkede Google Mobil Servisleri’nin yasak olması nedeniyle birçok uygulama, üçüncü parti mağazalardan indiriliyor. Bu nedenle yukarıdaki Google Play Store verilerinde Çinli TikTok uygulaması bile yer almıyor.

