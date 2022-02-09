Ocak ayının en iyi iOS cihazları belli oldu

Ocak ayının en iyi iOS cihazları belli oldu

AnTuTu, geçtiğimiz ocak ayının en güçlü iOS cihazlarını açıkladı. iPad modellerinin zirvede olduğu listeye gelin daha yakından bakalalım.

Dünyanın en çok tercih edilen akıllı telefon kıyaslama platformu AnTuTu, akıllı telefonları birçok yönden test ederek her telefona belirli bir puan veriyor.

Şirket, yeni yayınladığı bir gönderide, geçtiğimiz ocak ayının en yüksek puan alan iOS cihazlarını açıkladı.

ZİRVEDE iPAD PRO 5 VAR

Gücünü M1 çipinden alan iPad Pro modelleri, zirveyi adeta ele geçirmiş durumda. 1 milyon 255 bin 349 puan alan 12.9 inçlik iPad Pro 5, ocak ayının en güçlü iOS cihazı olmayı başardı. İkinci sırada ise 1 milyon 187 bin 014 puan alan 11 inçlik iPad Pro 5 modeli yer alıyor.

iPhone modellerinin en güçlüsü olan iPhone 13 Pro Max, 847 bin 981 puan alarak dördüncü sırada karşımıza çıkıyor. iPhone 13 Pro ise 841 bin 365 puanla beşinci sırada yer alıyor.

Listede ilk 10'a girmeyi başaran bir diğer iPhone modlei ise 803 bin 254 puan alarak 10. olan iPhone 13.

Ocak ayının en hızlı 10 iOS cihazı ve aldıkları puanlar şu şekilde: