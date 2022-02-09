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    Ocak ayının en iyi iOS cihazları belli oldu

    AnTuTu, geçtiğimiz ocak ayının en güçlü iOS cihazlarını açıkladı. iPad modellerinin zirvede olduğu listeye gelin daha yakından bakalalım.
    • Haber Merkezi
    • 09.02.2022 - 13:33
    • Güncelleme : 09.02.2022 - 13:40
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    Ocak ayının en iyi iOS cihazları belli oldu

    Dünyanın en çok tercih edilen akıllı telefon kıyaslama platformu AnTuTu, akıllı telefonları birçok yönden test ederek her telefona belirli bir puan veriyor.

    Şirket, yeni yayınladığı bir gönderide, geçtiğimiz ocak ayının en yüksek puan alan iOS cihazlarını açıkladı.

    ZİRVEDE iPAD PRO 5 VAR

    Gücünü M1 çipinden alan iPad Pro modelleri, zirveyi adeta ele geçirmiş durumda. 1 milyon 255 bin 349 puan alan 12.9 inçlik iPad Pro 5, ocak ayının en güçlü iOS cihazı olmayı başardı. İkinci sırada ise 1 milyon 187 bin 014 puan alan 11 inçlik iPad Pro 5 modeli yer alıyor.

    ipad pro 5

    iPhone modellerinin en güçlüsü olan iPhone 13 Pro Max, 847 bin 981 puan alarak dördüncü sırada karşımıza çıkıyor. iPhone 13 Pro ise 841 bin 365 puanla beşinci sırada yer alıyor.

    Listede ilk 10'a girmeyi başaran bir diğer iPhone modlei ise 803 bin 254 puan alarak 10. olan iPhone 13.

    Ocak ayının en hızlı 10 iOS cihazı ve aldıkları puanlar şu şekilde:

    • iPad Pro 5 (12.9 inç) – 1 milyon 255 bin 349
    • iPad Pro 5 (11 inç) – 1 milyon 187 bin 014
    • iPad Pro 3 (12.9 inç) – 849 bin 007
    • iPhone 13 Pro Max – 847 bin 981
    • iPhone 13 Pro – 841 bin 365
    • iPad Pro 4 (12.9 inç) – 830 bin 609
    • iPad Pro 4 (11 inç) – 824 bin 218
    • iPad Pro 3 (11 inç) – 809 bin 178
    • iPad mini 6 – 808 bin 143
    • iPhone 13 – 803 bin 254

    iphone ipad


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