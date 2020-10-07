Okyanusların tabanında 14 milyon ton mikro plastik bulunuyor

Bilim insanları, okyanusların tabanında 14 milyon ton mikro-plastik atık olduğu tahmininde bulundu.

Sofra tuzundan içme suyuna kadar aklınıza gelebilecek birçok yiyecek ve içecekte karşımıza çıkan mikro-plastikler, okyanusları her geçen gün tehdit etmeye devam ediyor.

Avustralya'daki İngiliz Uluslar Topluluğu Bilimsel ve Endüstriyel Araştırma Örgütü'ne (CSIRO) bağlı araştırmacılar, okyanus derinliklerindeki plastik kirliliğinin tahminlerden çok daha büyük boyutlarda olduğunu gözler önüne serdi.

14 MİLYON TON MİKRO PLASTİK

Araştırmacılar, okyanusların tabanında 14 milyon ton mikro-plastik bulunduğuna işaret etti. Bu durum, okyanus tabanının yüzeydeki plastik miktarından 35 kat fazla atığa ev sahipliği yaptığı anlamına geliyor.

Araştırmaya önderlik eden okyanus bilimci Justine Barrett, okyanuslara ulaşan plastik atıkların burada çözüldüğünü ve ayrışan mikro parçaların okyanus tabanına çöktüğünü anımsatarak, "Okyanus derinlikleri dahi plastik kirlilikten etkileniyor." ifadesini kullandı.

Bilim insanları, plastik kirliliği bu kuşağın en önemli çevre problemlerinden biri olarak görüyor. Plastik kirlilik, doğal çevreyi ve canlı yaşamını yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bırakırken insan sağlığı için de ciddi riskler ortaya çıkarıyor.

710 MİLYON TON PLASTİK İNSANLARI VE DOĞAYI TEHDİT EDEBİLİR

Dünyada plastik tüketimi ve buna bağlı olarak plastik atıklar giderek artıyor. Bilim insanları, mevcut eğilimin sınırlanması halinde dahi 2040 yılında dünyada karalar ve denizlerdeki plastik atık miktarının 710 milyon tona ulaşacağını tahmin ediyor.