Okyanusta 'Karanlık Oksijen' keşfedildi: Peki bu ne anlama geliyor

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Nature Geoscience dergisinde yayınlanan yeni bir araştırma, deniz tabanında karanlık oksijen üretimi adı verilen şaşırtıcı bir fenomeni ortaya çıkardı.

Bu keşfe göre, polimetalik nodüller ve metalli tortular adı verilen mineral oluşumları, ışık olmadan oksijen üretebiliyor.

Bu durum, yaşamın evrimi ve derin deniz madenciliğinin potansiyel etkileri hakkında önemli sorular doğuruyor.

OKSIJEN NASIL ÜRETİLİYOR

Araştırmacılar, derin okyanus tortularındaki oksijen tüketim oranını ölçmek için deneyler yaparken beklenmedik bir durumla karşılaştılar. Oksijen seviyeleri, azalmak yerine artıyordu.

Bu gizemi çözmek için araştırmacılar, polimetalik nodüllerin ve metalli tortuların varlığında oksijen üretiminin gerçekleştiğini keşfettiler.

Bu nodüller, elektroliz adı verilen bir süreçle suyu hidrojen ve oksijene ayırmak için gerekli enerjiyi üretiyor.

Nodüllerin içerdiği metallerin doğru karışımı ve yoğunluğu, elektrik akımının geçmesine ve bu sürecin gerçekleşmesine olanak sağlıyor.

YAŞAM İÇİN KARANLIK OKSİJEN

Oksijen, bildiğimiz şekliyle karmaşık yaşam için olmazsa olmaz bir elementtir. Fotosentez yapan organizmalar, atık ürün olarak oksijen üreterek yaşamın evriminde kritik bir rol oynamıştır.

Ancak bu yeni keşif, deniz tabanındaki nodüllerin de biyosfere ek bir oksijen kaynağı sağlamış olabileceğini gösteriyor.

Bu durum, yaşamın kökeni ve evrimi hakkındaki bilgilerimizi yeniden değerlendirmemizi gerektirebilir.

Nodüllerin evrimi nasıl etkilediği ve zaman içinde nasıl oluştukları gibi sorular, gelecekteki araştırmaların odak noktası olacak.