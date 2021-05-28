Ölü kedi sıçraması (Dead cat bounce) nedir

Borsalardaki teknik analizlerde karşılaşılan ölü kedi sıçramasının ne olduğundan ve nasıl anlaşılabileceğinden bahsettik.

Son dönemlerde oldukça popüler hale gelen kripto paralar, zaman zaman yükseliş veya düşüş trendine girebiliyor.

Kripto paraların grafiklerinde oluşan çeşitli formasyonlar ise gelecekteki hareketler hakkında bizlere bilgi sahibi verebiliyor.

Zaman zaman kripto paralardaki veya diğer borsalardaki grafiklerde Ölü kedi sıçraması (Dead cat bounce) durumu meydana geliyor.

Uzun vadeli düşüş trendi içine giren değer varlığının, kısa süreliğine yukarı yönlü hareket edip yeniden düşmeye devam etmesine "Ölü kedi sıçraması" veya "Dead cat bounce" deniyor.

ÖLÜ KEDİ SIÇRAMASI, AYI PİYASALARINDA SIKÇA GÖRÜLÜR

Fiyatta gerilemenin ardından, geçici bir iyileşme süreci olan ölü kedi sıçraması isimli hareket, genellikle ayı piyasalarında karşımıza çıkar.

Söz konusu durumda, aşağı yönlü ilerleyen fiyat kısa süreliğine yukarı yönelir. Çok kısa süren bu hareket satış baskısına yenik düşer ve fiyat küçük bir tepe yapıp aşağı yönde ilerlemeyi sürdürür.

Ayı piyasasında gözlenen ölü kedi sıçrayışı hareketi meydana geldiğinde yatırımcılar, düşüş hızı yavaşlayan ve yukarı yönlü ivmelenen fiyatın yükseliş trendine girdiğini düşünebilir.

Eğer kısa süreli yükseliş, yerini yeniden düşüş trendine bırakırsa bu formasyon ortaya çıkar.

Bu nedenle yatırımcılar, düşüş trendinin bir anda yükseliş trendine girdiğini düşünmemeli ve daha keskin düşüşlere hazırlıklı olmalıdırlar.

Çünkü bu tepki alımlarından hemen sonra, fiyat yükseliş trendine girmiş gibi gözükse de hızlı bir şekilde aşağı yönelir ve sıçrama öncesindeki düşüş seviyesinin de altına gerileme gözlenir.

ÖLÜ KEDİ SIÇRAMASINA NEDEN OLAN ŞEYLER

Elinde yüklü miktarda varlık bulunan yatırımcılar, düşüş trendi yaşandığında ve artık yeni yatırımcıların gelmeyeceğini düşündüklerinde, suni olarak fiyatı yükseltecek bir hamle yapar ve yeni alıcıları çekmeye çalışır.

Ancak büyük yatırımcılar, fiyat bir miktar yükseldikten sonra ellerindeki varlıkları az da olsa kârla satarak ölü kedi sıçraması durumunun meydana gelmesine neden olurlar.

Ölü kedi sıçraması terimi, medyada ilk kez 1985 yılının aralık ayında Financial Times gazetecileri Horace Brag ve Wong Sulong tarafından kullanıldı.

O dönem, sert düşüş hareketlerinin ardından yükselişe geçen Singapur ve Malezya piyasalarında görülen bu durum, daha sonra birçok piyasada kullanılmaya başlandı.

Ölü kedi sıçraması makroekonomilerden küçük ölçekli hisse senetlerine kadar geniş bir finansal yelpazede gözlenebilir. Herhangi bir varlığın tepe veya dip fiyatını belirlemek ne kadar zor ise, ölü kedi sıçramasını önceden tahmin etmek de oldukça zordur.

Yatırımcılar; düşüş yaşayan piyasada görülen yukarı yönlü bir hareketin ölü kedi sıçraması mı, yoksa yükseliş trendi işareti mi olduğunu kolay kolay tahmin edemez.

* Bu içerik yatırım tavsiyesi kapsamında değerlendirilemez.