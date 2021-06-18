Ölüm kesişimi (Death cross) nedir

Finansal verilerde death cross (ölüm kesişimi), kısa dönemli hareketli ortalama değerlerinin uzun dönemli hareketli ortalama değerlerini keserek aşağıya düşmesi olarak tanımlanıyor.

Kripto paraların oldukça popüler hale geldiği son günlerde, grafik formasyonları daha da önem kazandı.

Grafiklerde oluşan trend çizgileri, genellikle belirli kalıpları temsil ediyor. Örneğin, ikili tepe, kupa ve kulp, baş ve omuz gibi birçok formasyon, varlıkların gelecekteki hareket yönünü belirlemede önemli bir rol oynuyor.

Death cross (ölüm kesişimi) adı verilen formasyon ise, kısa dönemli hareketli ortalama değerlerinin uzun dönemli hareketli ortalama değerlerini keserek aşağıya düşmesi olarak tanımlanıyor.

(Hareketli ortalama, belirli bir zaman aralığı için bir varlığın ortalama fiyatını ölçen ve fiyat grafiğinin üzerine çizilen bir çizgidir. Örneğin 200 günlük hareketli ortalama, varlığın son 200 gün için ortalama fiyatını ölçer.)

ÖLÜM KESİŞİMİ (DEATH CROSS)

Ölüm kesişimi, kısa vadeli ortalamanın uzun vadeli ortalama değerinin altına indiği bir grafik formasyonudur. Örneğin bu formasyonda, 50 günlük ortalama 200 günlük ortalamayı yukarıdan aşağıya doğru keser. Dolayısıyla, ölüm kesişimi genellikle bir ayı sinyali olarak kabul edilir ve fiyatın daha da düşebileceğini gösterir.

Kısa dönemli hareketli ortalama için genelde 50 günlük hareketli ortalama (50 MA) değerleri, uzun dönemli hareketli ortalama için 200 günlük hareketli ortalama (200 MA) değerleri dikkate alınıyor.

Örneğin aşağıdaki Bitcoin grafiğine baktığımızda, 50 günlük ortalamanın 200 günlük ortalamayı aşağıya doğru kesmeye hazırlandığını görüyoruz.

Bu nedenle yatırımcılar, Bitcoin'de death cross meydana geleceği ihtimaline karşı son günlerde biraz tedirgin.

Not: Bir sinyali körü körüne takip etmek doğru bir strateji değildir. Piyasa analizi teknikleri söz konusu olduğunda, diğer etmenlerin de dikkate alınması gerekir. Tarihde ölüm kesişiminin her zaman doğru sinyaller vermediği birçok örnek mevcut. Bu nedenle, bir varlığın fiyat hareketi tek bir veriye dayandırılmamalıdır.

*Bu içerik, yatırım tavsiyesi kapsamında değerlendirilemez.