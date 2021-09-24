Ömer Fatih Sayan: Hedefimiz 2023'te 5G'ye geçmek

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, hedeflerinin 2023 yılında 5G'yi kullanmak olduğunu açıkladı.

Kullanıcılara sıfır gecikmeli yüksek hızlı internet sunan 5G teknolojisi, son yıllarda akıllı telefonlarda da karşımıza çıktı.

Birçok ülke, henüz bu teknoloji için hazır olmasa da bazı ülkeler şimdiden 5G altyapısını oluşturup kullanmaya başladı.

İstanbul Medipol Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nin organizasyonu ile üçüncüsü gerçekleştirilen 6G çalıştayında konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, 5G için tarih verdi.

Sayan, “İlk çağlardan itibaren haberleşmeye sahip olan liderliğe sahip olur. Haberleşme dünyanın seyrini değiştirecek bir alandır. Haberleşme; eğitim, sağlık, turizm alanları başta olmak üzere bütün alanları etkiliyor.

"5G'DE HEDEFİMİZ 2023"

Son on yılda büyük gelişmeler yaşadık. Teknolojik yetkinlik ülkeler için bir gelişmişlik göstergesidir. Hedefimiz 2023 yılında en yüksek yerlilik oranına sahip olacak şekilde 5G’yi kullanıyor olmak.” ifadelerini kullandı.

Programda konuşan İstanbul Medipol Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinden Prof. Dr. Hüseyin Arslan ise, “Bilgi ve haberleşme teknolojileri dünyasına damgasını vurdu. Bu teknolojileri kontrol edenler dünyayı da kontrol edecek.

"TÜRKİYE'NİN GERİ KALMASINI İSTEMİYORUZ"

Türkiye’nin bu teknolojilerden geri kalmasını istemiyoruz. Birçok teknolojiye yön veren ülke olmak istiyoruz. Türkiye’de geçtiğimiz on senede haberleşme teknolojilerinde ciddi farkındalık oluştu. Her türlü Telekom altyapısını üreten firmalarımız var.” ifadelerini kullandı.

GELİR 100 MİLYAR DOLARI AŞACAK

Tahminlere göre, bu yıl global pazarda 5G destekli akıllı telefon satışından elde edilen gelir yaklaşık 108 milyar dolar olacak ve gelecekte bu rakam hızla artmaya devam edecek.

Yapılan araştırmaya göre, 2025 yılına kadar 5G segmentinin parasal olarak hacmi 337 milyar dolara yükselecek. Ayrıca söz konusu döneme kadar 5G destekli modeller, küresel akıllı telefon pazarındaki toplam gelirin yarısından fazlasını oluşturacak.

Analistlere göre, 2025 yılına kadar 5G destekli Android telefonlar, iPhone'lara göre yüzde 65 daha ucuz olacak. Dolayısıyla pazarın hakimi 5G destekli Android akıllı telefonlar olacak.