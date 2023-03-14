Ömrü kısa sürdü! Facebook ve Instagram’da NFT desteği sonlanıyor Meta, Facebook ve Instagram’da NFT desteğinin sonlandırılacağını açıkladı.

"Değiştirilemez token" anlamına gelen (NFT), blockchain ağı üzerinde şifrelenmiş, bir eşi daha olmayan varlıklara deniyor.

Eşsiz tokenler (NFT) genellikle koleksiyon, dijital sahiplik ve mülkiyet hakları alanında tercih ediliyor.

Ayrıca kripto sanat eserleri, dijital koleksiyon ürünleri ve çevrimiçi oyunlarda yer alan eşsiz dijital öğeler gibi çeşitli alanlarda da NFT kullanılıyor.

Geçtiğimiz yıllarda oldukça popüler hale gelen bu teknolojiye günümüzde ilgi oldukça azaldı.

Instagram ve Facebook'tan NFT kararı

Meta, NFT desteğini bir yıldan kısa bir süre önce sosyal ağları Facebook ve Instagram’a getirmişti.

Şimdi ise şirket, Facebook ve Instagram’da NFT desteğinin sonlandırılacağını açıkladı.

Meta’nın ticaret ve finans teknolojileri baş yöneticisi Stephane Kasriel, önümüzdeki dönemde Reels için para kazanma fırsatlarına ve Meta genelinde mesajla ödeme seçeneklerine odaklanacaklarını söyledi.

Öte yandan Meta, geçtiğimiz aylarda binlerce çalışanı ile yollarını ayırmış ve 2023'ü verimlilik yılı ilan etmişti. Bu nedenle, şirketin NFT desteğini sonlandırması sürpriz olmadı.