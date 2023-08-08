Ön sipariş rekoru kırdı! Samsung, katlanabilir telefon satışlarından memnun Samsung'un yeni katlanabilir ekranlı telefonları Galaxy Z Fold 5 ve Galaxy Z Flip 5, oldukça iyi ön sipariş rakamlarına imza attı. Gelin telefonların özelliklerine ve fiyatlarına birlikte bakalım.

ensonhaber.com

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, 26 Temmuz’da düzenlediği Galaxy Unpacked etkinliğinde katlanabilir yeni akıllı telefon modelleri Galaxy Z Fold 5 ve Galaxy Z Flip 5'i görücüye çıkardı.

Samsung'un yeni katlanabilir ekranlı telefonları, çok geçmeden ülkemizde de ön siparişe açıldı.

Satışlar Samsung'un yüzünü güldürdü

1 Ağustos tarihinde Samsung'un evi Güney Kore'de ön siparişe açılan Galaxy Z Fold 5 ve Flip 5, toplam 1,02 milyon adet ön siparişe ulaşarak katlanabilir telefon pazarında yeni bir rekora imza attı.

Bu rakam, daha önce Galaxy Z Fold 4 ve Flip 4 tarafından kaydedilen 970 bin adetlik rekoru geride bıraktı.

Kullanıcıların en çok tercih ettiği model ise Galaxy Z Flip 5 oldu. Öyle ki toplam ön siparişlerin yüzde 70'lik bir bölümünü bu model oluşturdu.

Samsung Galaxy Z Flip 5 özellikleri

İkincil ekran: 3,4 inç, 720 x 748, 1600 nit

Ana ekran: 6.7 inç, 2640 x 1080, 120Hz, 1750 nit

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy

Depolama: 256 / 512GB

Bellek: 8GB RAM

Kamera: 12MP ana kamera, 12MP ultra geniş, 10MP selfie kamera

Batarya: 3700 mAh, 25w kablolu, 15w kablosuz

Diğer: NFC, parmak izi sensörü, IPx8, Bluetooth 5.3, 5G, WiFi 6E

Ağırlık: 187g

İşletim sistemi: Android 13, One UI 5.1.1

Samsung Galaxy Z Fold 5 özellikleri

Dış ekran: 6.2 inç, 904 x 2316, Dynamic AMOLED 2X, 120Hz

İç ekran: 7.6 inç, 1812 x 2176, 120Hz

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

Depolama: 256GB / 512GB / 1TB

Bellek: 12GB RAM

Ana kamera: 50MP + 12MP + 10MP

Ön kamera: 4MP + 10MP

Batarya: 4400 mAh

Ağırlık: 253 g

Türkiye fiyatları

Galaxy Z Flip 5 8GB+256 GB: 44.999 TL

Galaxy Z Flip 5 8GB+512 GB: 47.999 TL

Galaxy Z Fold 5 12GB+256 GB: 64.999 TL

Galaxy Z Fold 5 12GB+512 GB: 67.999 TL

Galaxy Z Fold 5 12GB+1 TB: 72.999 TL

Galaxy Z Flip 5'in 256 GB depolama alanına sahip olan modeli 999,99 dolar, 512 GB depolama alanına sahip olan modeli ise 1.199 dolar fiyata sahip. Samsung Galaxy Z Fold 5 ise 1800 dolar başlangıç fiyatıyla yurt dışında satışa çıkacak.