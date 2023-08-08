Ön sipariş rekoru kırdı! Samsung, katlanabilir telefon satışlarından memnun

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, 26 Temmuz’da düzenlediği Galaxy Unpacked etkinliğinde katlanabilir yeni akıllı telefon modelleri Galaxy Z Fold 5 ve Galaxy Z Flip 5'i görücüye çıkardı.
Samsung'un yeni katlanabilir ekranlı telefonları, çok geçmeden ülkemizde de ön siparişe açıldı.
Satışlar Samsung'un yüzünü güldürdü
1 Ağustos tarihinde Samsung'un evi Güney Kore'de ön siparişe açılan Galaxy Z Fold 5 ve Flip 5, toplam 1,02 milyon adet ön siparişe ulaşarak katlanabilir telefon pazarında yeni bir rekora imza attı.
Bu rakam, daha önce Galaxy Z Fold 4 ve Flip 4 tarafından kaydedilen 970 bin adetlik rekoru geride bıraktı.
Kullanıcıların en çok tercih ettiği model ise Galaxy Z Flip 5 oldu. Öyle ki toplam ön siparişlerin yüzde 70'lik bir bölümünü bu model oluşturdu.
Samsung Galaxy Z Flip 5 özellikleri
İkincil ekran: 3,4 inç, 720 x 748, 1600 nit
Ana ekran: 6.7 inç, 2640 x 1080, 120Hz, 1750 nit
İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy
Depolama: 256 / 512GB
Bellek: 8GB RAM
Kamera: 12MP ana kamera, 12MP ultra geniş, 10MP selfie kamera
Batarya: 3700 mAh, 25w kablolu, 15w kablosuz
Diğer: NFC, parmak izi sensörü, IPx8, Bluetooth 5.3, 5G, WiFi 6E
Ağırlık: 187g
İşletim sistemi: Android 13, One UI 5.1.1
Samsung Galaxy Z Fold 5 özellikleri
Dış ekran: 6.2 inç, 904 x 2316, Dynamic AMOLED 2X, 120Hz
İç ekran: 7.6 inç, 1812 x 2176, 120Hz
İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
Depolama: 256GB / 512GB / 1TB
Bellek: 12GB RAM
Ana kamera: 50MP + 12MP + 10MP
Ön kamera: 4MP + 10MP
Batarya: 4400 mAh
Ağırlık: 253 g
Türkiye fiyatları
Galaxy Z Flip 5 8GB+256 GB: 44.999 TL
Galaxy Z Flip 5 8GB+512 GB: 47.999 TL
Galaxy Z Fold 5 12GB+256 GB: 64.999 TL
Galaxy Z Fold 5 12GB+512 GB: 67.999 TL
Galaxy Z Fold 5 12GB+1 TB: 72.999 TL
Galaxy Z Flip 5'in 256 GB depolama alanına sahip olan modeli 999,99 dolar, 512 GB depolama alanına sahip olan modeli ise 1.199 dolar fiyata sahip. Samsung Galaxy Z Fold 5 ise 1800 dolar başlangıç fiyatıyla yurt dışında satışa çıkacak.