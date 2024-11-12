OnePlus 12R, Android 15 tabanlı OxygenOS 15 güncellemesini almaya başladı

Haber Merkezi

OnePlus, amiral gemisi akıllı telefonları için Android 15 tabanlı OxygenOS 15 güncellemesini dağıtmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta OnePlus 12 için yayınlanan güncelleme, şimdi de OnePlus 12R kullanıcılarına sunuluyor.

Güncelleme, IN/EU/GLO bölgelerindeki OnePlus 12R cihazları için yayınlandı. Kuzey Amerika'daki kullanıcıların ise önümüzdeki haftadan itibaren güncellemeyi alacağı belirtildi.

OXYGENOS 15 İLE GELEN YENİLİKLER

OxygenOS 15 güncellemesi, OnePlus 12R'ye bir dizi yeni özellik ve iyileştirme getiriyor. İşte öne çıkan yenilikler:

Animasyonlar:

Gelişmiş paralel işleme sayesinde daha akıcı ve sorunsuz animasyonlar.

Widget'lar, bileşenler ve klasörler gibi öğelerde bile sorunsuz geçişler.

Sistem genelinde kaydırma tutarlılığı.

Görsel Efektler:

Yeniden tasarlanmış Ana ekran simgeleri.

Sistem genelinde tutarlı bir estetik için güncellenmiş simgeler.

Yuvarlatılmış köşe tasarımı.

OnePlus OneTake:

Yeni flux temaları.

Always-On Display, Kilit ekranı ve Ana ekran için özelleştirme seçenekleri.

Flux temaları için akıcı geçiş animasyonları.

Fotoğraf Düzenleme:

Genel olarak geri alınabilir fotoğraf düzenleme özelliği.

Kamera ile filtreler arasında geliştirilmiş entegrasyon.

Pil ve Şarj:

Pil ömrünü uzatmak için "Şarj sınırı" özelliği.

Pil koruma hatırlatıcısı.

Diğer:

Özel Always-On Ekranlar ve Kilit ekranı saat stilleri.

Yeni Ana ekran saat widget'ı.

Klasik easter egg.

Yeni duvar kağıtları.

OxygenOS için özel uygulama simgesi.

İki Tonlu tema rengi.

Geliştirilmiş Notlar widget'ları.

Optimize edilmiş çoklu görev deneyimi.

İyileştirilmiş Çekmece modu.

GÜNCELLEME AŞAMALI OLARAK DAĞITILIYOR

OxygenOS 15 güncellemesi, aşamalı olarak tüm OnePlus 12R kullanıcılarına ulaştırılacak.

Güncellemeyi yüklemek için Ayarlar menüsünden "Yazılım Güncelleme" seçeneğini kontrol edebilirsiniz.