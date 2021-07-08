- Haberler
- Teknoloji Haberleri
- OnePlus 9 serisi ve Nord N10 5G Türkiye'de: İşte fiyatlar
OnePlus 9 serisi ve Nord N10 5G Türkiye'de: İşte fiyatlar
- Haber Merkezi
- 08.07.2021 - 16:03
Çinli teknoloji şirketi OPPO'nun alt markası olarak hizmet veren OnePlus, Türkiye pazarına resmen giriş yaptı.
Daha önceki dönemlerde ithalatçılar aracılığıyla ülkemizde hizmet veren marka, Türkiye'deki operasyonlarını bundan böyle kendisi yürütecek.
Daha iyi teknolojiyi daha çok tüketici ile buluşturmak istediklerini ve bu yüzden Türkiye'yi tercih ettiklerini açıklayan OPPO CEO'su Pete Lau, gelecekte Türkiye'deki ürün gamına yeni modellerin ekleneceğini belirtti.
ONEPLUS 9 SERİSİ TÜRKİYE'DE
4 Ağustos'ta da OnePlus 9 5G ile OnePlus 9 Pro 5G Türkiye'de satışa çıkacak. Ancak Çinli marka, şimdiden ön siparişleri açmış durumda.
İki model arasında çok bariz farklar olmasa da fiyatlar oldukça düşündürücü görünüyor. İşte maddeler halinde telefonların tüm özellikleri...
ONEPLUS 9 ÖZELLİKLERİ
- Ekran: 6.55 inç Fluid AMOLED 120Hz
- İşlemci: Snapdragon 888
- RAM: 8GB LPDDR5
- Depolama: 128GB UFS 3.1
- Arka kamera: 48 MP ana + 50 MP + 2 MP
- Ön Kamera: 16 MP
- Batarya: 4500mAh
- Şarj: 65W kablolu, 50W kablosuz
- Fiyat: 11 bin 499TL
ONEPLUS 9 PRO ÖZELLİKLERİ
- Ekran: 6.7 inç kavisli Fluid AMOLED 120Hz
- İşlemci: Snapdragon 888
- RAM: 12GB LPDDR5
- Depolama: 256GB UFS 3.1
- Arka kamera: 48 MP + 50 MP + 8 MP + 2 MP
- Ön Kamera: 16 MP
- Batarya: 4500mAh
- Şarj: 65W kablolu, 50W kablosuz
- Fiyat: 14 bin 499TL
ONEPLUS NORD N10, ŞİMDİDEN SATIŞA ÇIKTI
Yukarıdaki modellerin satışları resmi olarak 4 Ağustos'ta başlayacak. Ancak OnePlus Nord N10 5G modeli şu anda ülkemizde satışa sunuldu. Söz konusu telefonun özellikleri ve fiyatı şu şekilde:
- Ekran: 6,49 inç Full HD+ 90Hz LCD
- İşlemci: Snapdragon 690
- RAM: 6 GB
- Depolama: 128 GB
- Arka Kamera: 64 MP + 8 MP + 2 MP 2 MP
- Ön Kamera: 16 MP
- Batarya: 4.300 mAh
- İşletim Sistemi: Android 10, Oxygen OS 10.5
- Fiyat: 4 bin 299 TL