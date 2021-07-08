OnePlus 9 serisi ve Nord N10 5G Türkiye'de: İşte fiyatlar

OnePlus'ın yeni amiral gemisi modellerini barındıran OnePlus 9 serisi ve Nord N10 5G ülkemize geldi. Ancak açıklanan fiyatlar, kullanıcıları pek memnun etmedi.

Çinli teknoloji şirketi OPPO'nun alt markası olarak hizmet veren OnePlus, Türkiye pazarına resmen giriş yaptı.

Daha önceki dönemlerde ithalatçılar aracılığıyla ülkemizde hizmet veren marka, Türkiye'deki operasyonlarını bundan böyle kendisi yürütecek.

Daha iyi teknolojiyi daha çok tüketici ile buluşturmak istediklerini ve bu yüzden Türkiye'yi tercih ettiklerini açıklayan OPPO CEO'su Pete Lau, gelecekte Türkiye'deki ürün gamına yeni modellerin ekleneceğini belirtti.

ONEPLUS 9 SERİSİ TÜRKİYE'DE

4 Ağustos'ta da OnePlus 9 5G ile OnePlus 9 Pro 5G Türkiye'de satışa çıkacak. Ancak Çinli marka, şimdiden ön siparişleri açmış durumda.

İki model arasında çok bariz farklar olmasa da fiyatlar oldukça düşündürücü görünüyor. İşte maddeler halinde telefonların tüm özellikleri...

ONEPLUS 9 ÖZELLİKLERİ

Ekran: 6.55 inç Fluid AMOLED 120Hz

İşlemci: Snapdragon 888

RAM: 8GB LPDDR5

Depolama: 128GB UFS 3.1

Arka kamera: 48 MP ana + 50 MP + 2 MP

Ön Kamera: 16 MP

Batarya: 4500mAh

Şarj: 65W kablolu, 50W kablosuz

Fiyat: 11 bin 499TL

ONEPLUS 9 PRO ÖZELLİKLERİ

Ekran: 6.7 inç kavisli Fluid AMOLED 120Hz

İşlemci: Snapdragon 888

RAM: 12GB LPDDR5

Depolama: 256GB UFS 3.1

Arka kamera: 48 MP + 50 MP + 8 MP + 2 MP

Ön Kamera: 16 MP

Batarya: 4500mAh

Şarj: 65W kablolu, 50W kablosuz

Fiyat: 14 bin 499TL

ONEPLUS NORD N10, ŞİMDİDEN SATIŞA ÇIKTI

Yukarıdaki modellerin satışları resmi olarak 4 Ağustos'ta başlayacak. Ancak OnePlus Nord N10 5G modeli şu anda ülkemizde satışa sunuldu. Söz konusu telefonun özellikleri ve fiyatı şu şekilde: