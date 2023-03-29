OneWeb, Starlink'e meydan okuyor! Tüm hazırlıklar tamamlandı Starlink'in rakibi OneWeb, 616 uydudan oluşan ilk takım yıldızının son 36 uydusunu yörüngeye fırlattı.

ensonhaber.com

SpaceX başta olmak üzere şu anda birçok şirket, uydu internet hizmeti için çalışmalarına devam ederken; bu şirketlerden biri olan OneWeb, alçak Dünya yörüngesine internet uydularını göndermeye devam ediyor.

Starlink'in rakibi OneWeb, 616 uydudan oluşan ilk takım yıldızının son 36 uydusunu yörüngeye fırlattı.

OneWeb daha önce yalnızca Alaska, Kanada ve Avrupa'nın kuzeyine internet sağlıyordu. Fırlatılan yeni uydular sayesinde, OneWeb'in hizmet bölgesi genişledi.

Yıl sonuna kadar küresel çapta hizmet verecek

Şirket, mayıs ayında ABD'nin 48 eyaletindeki müşterilerine uydu internet sağlayabilecek. Dünya genelinde ise 2023'ün sonuna kadar hizmete verilmeye başlanacak.

Her biri 150 kilogram olan OneWeb uyduları, ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) Kennedy Uzay Merkezi'nde, Fransa'nın Airbus şirketi ile ortak girişimle inşa edildi.

OneWeb ve Starlink farkı

Şu anda SpaceX'in yörüngede binlerce Starlink uydusu bulunuyor ve asıl hedef bu sayıyı 42 bine çıkarmak. Ancak OneWeb, 500'den fazla uydusuyla Starlink'in bir hayli gerisinde.

Şirket yetkilileri, uydu sayısını artırmak için acele etmediklerini, çünkü binlerce uydu fırlatmanın, gelecek neslin uzaydan yararlanabilmesini sıkıntıya sokacağını söylüyor.

Bunun dışında SpaceX'in Starlink internet hizmeti, doğrudan tüketicilere sunuluyor. Ancak OneWeb, uydu internetini telekomünikasyon şirketlerine satarak buradan müşterilerle buluşturacak.