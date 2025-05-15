OpenAI, ChatGPT için yeni modeli GPT-4.1'i yayınladı

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OpenAI, en yeni yapay zeka modeli GPT-4.1’i kullanıma sunduğunu resmi olarak duyurdu.

Yoğun istek üzerine geliştirilen bu yeni model, an itibarıyla Plus, Pro ve Team aboneleri başta olmak üzere ücretli ChatGPT kullanıcıları tarafından deneyimlenebiliyor.

GPT-4.1 ÜCRETLİ ABONELİKLER İÇİN ERİŞİME AÇILDI

Yapılan açıklamaya göre, ChatGPT Plus, Pro ve Team aboneleri, model seçicisindeki "daha fazla model" menüsünden GPT-4.1'e erişim sağlayabiliyor.

Enterprise ve Edu kullanıcılarının ise yeni modele önümüzdeki haftalarda ulaşabileceği belirtildi.

ÜCRETSİZ KULLANICILAR İÇİN DE YENİ BİR DÜZENLEME YAPILDI

Ücretsiz kullanıcılar için de önemli bir güncelleme yapıldı; GPT-4o mini'nin yerini artık GPT-4.1 mini alıyor.

Ancak, GPT-4o ücretsiz kullanıcılar için varsayılan model olmaya devam edecek ve kullanım limitine ulaşıldığında sistem otomatik olarak GPT-4.1 mini'ye geçiş yapacak.

OpenAI, geçen ay GPT-4.1’i tanıttığında bu modeli, "yapay zekanın pratik uygulamalarında ileriye doğru büyük bir adım" olarak nitelendirmişti.

Kodlama, analiz ve uzun metinleri anlama gibi alanlarda geliştirici ihtiyaçlarına odaklanan GPT-4.1'in, akıllı sistemler ve gelişmiş yapay zeka ajanları için önemli bir seçenek olması hedefleniyor.