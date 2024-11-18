OpenAI, ChatGPT uygulamasını Windows'a getiriyor

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Yapay zeka alanında önemli bir oyuncu olan OpenAI, popüler sohbet botu ChatGPT'yi Windows kullanıcıları için erişilebilir hale getirdi.

Ücretsiz bir hesapla herkesin kullanabileceği uygulama, Microsoft Store'dan indirilebiliyor ve hem Windows 10 hem de Windows 11 ile uyumlu. Uygulamaya hızlı bir şekilde erişmek için Alt + Boşluk kısayolu kullanılabiliyor.

YENİ UYGULAMA NELER SUNUYOR

ChatGPT Windows uygulamasının en dikkat çekici özelliklerinden biri sesle kontrol desteği.

Bu özellik sayesinde kullanıcılar ChatGPT ile konuşarak etkileşim kurabiliyor ve daha doğal bir deneyim yaşayabiliyor.

Ayrıca kullanıcılar, diğer işlerle uğraşırken bile ChatGPT'den yanıt alabiliyor. Bu da verimliliği artırıyor.

ChatGPT Windows uygulaması, Mac sürümüne kıyasla bazı farklılıklara sahip. Mac uygulamasında bulunan kodlama uygulamalarıyla entegrasyon özelliği, henüz Windows sürümünde yer almıyor. Bu özelliğin ne zaman ekleneceği ise henüz bilinmiyor.

OpenAI, kullanıcı gizliliğine önem veriyor. ChatGPT Windows uygulaması, kullanıcı açıkça izin vermediği sürece ekran içeriğini görüntüleyemiyor. Bu da kullanıcıların güvenliğini sağlıyor.