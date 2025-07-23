OpenAI duyurdu: ChatGPT'ye günde 2.5 milyardan fazla komut giriliyor

Yapay zeka devi OpenAI, popüler sohbet robotu ChatGPT'nin ulaştığı inanılmaz kullanım oranlarını açıkladı.

Axios tarafından elde edilen ve OpenAI tarafından doğrulanan verilere göre, platform artık her gün 2,5 milyardan fazla kullanıcı isteğine yanıt veriyor.

GOOGLE'IN TAHTI SALLANIYOR MU

Bu rakam, yıllık 912,5 milyar isteğe denk gelse de Google'ın yıllık 5 trilyon arama sayısının hala gerisinde kalıyor.

Ancak ChatGPT'nin haftalık kullanıcı sayısının sadece birkaç ayda 300 milyondan 500 milyonun üzerine çıkması, arama devine karşı ne kadar hızlı büyüdüğünü gösteriyor.

BİR SONRAKİ HEDEF: WEB TARAYICISI

Bu hızlı büyüme, OpenAI'nin yeni adımlarının da habercisi.

Şirketin yakın zamanda bilgisayarda görevleri otomatikleştiren ChatGPT Agent'ı piyasaya sürmesinin yanı sıra, Google Chrome'a doğrudan rakip olacak yapay zeka destekli bir web tarayıcısı üzerinde çalıştığı da konuşuluyor.