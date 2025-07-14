OpenAI, güvenlik endişeleri nedeniyle açık modelin lansmanını tekrar erteledi

Yapay zeka devi OpenAI, geliştiriciler tarafından merakla beklenen yeni açık kaynak modelinin lansmanını ikinci kez ertelediğini duyurdu.

CEO Sam Altman, başlangıçta önümüzdeki hafta yapılması planlanan lansmanın, ek güvenlik testleri ve incelemeleri nedeniyle süresiz olarak durdurulduğunu belirtti.

GEREKÇE: "YÜKSEK RİSKLİ ALANLARIN İNCELENMESİ"

Sam Altman, "Ek güvenlik testleri yapmak ve yüksek riskli alanları incelemek için zamana ihtiyacımız var." diyerek, modelin bir kez yayınlandıktan sonra geri çekilemeyeceğinin altını çizdi.

Şirketin araştırma başkan yardımcısı Aidan Clark da standartlarının yüksek olduğunu ve her açıdan gurur duyacakları bir model yayınlamak için biraz daha zamana ihtiyaçları olduğunu ekledi.

Bu gecikme, geliştiricilerin OpenAI'nin yıllar sonraki ilk açık kaynak modeli için daha uzun süre beklemesi anlamına geliyor.

Tam da bu sırada Çinli rakip Moonshot AI'nın, OpenAI'nin GPT-4.1 modelini bazı alanlarda geride bırakan Kimi K2 adlı yeni bir açık kaynak modelini piyasaya sürmesi dikkat çekti.