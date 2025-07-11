OpenAI, Microsoft'u endişelendirdi: Açık kaynak kodlu yapay zeka geliyor

Yapay zeka devi OpenAI'nin, şimdiye kadarki kapalı model stratejisini değiştirecek önemli bir adım atmaya hazırlandığı bildirildi.

Sızıntılara göre şirket, herkesin kendi sistemlerinde çalıştırabileceği "açık ağırlıklı" (open-weight) yeni bir dil modelini önümüzdeki hafta gibi erken bir tarihte piyasaya sürebilir.

MICROSOFT İLE İLİŞKİLERİ GERİLEBİLİR

Bu hamle, OpenAI'nin en büyük ortağı ve yatırımcısı olan Microsoft ile kâr amaçlı bir şirkete dönüşmek için sözleşmelerini yeniden müzakere ettiği bir dönemde geliyor.

Yeni modelin sadece Microsoft'un Azure sunucularında değil, Hugging Face gibi diğer platformlarda da sunulacak olması, iki şirket arasındaki ilişkiyi daha da gerebilir.

YENİ MODEL "O3 MINI"YE BENZEYECEK

Kaynaklar, yeni açık kaynak modelin, OpenAI'nin en son modellerini bu kadar güçlü kılan muhakeme yeteneklerine sahip olacağını ve "o3 mini"ye benzer bir yapıda olacağını belirtiyor.

OpenAI'nin son aylarda bu modeli geliştiricilere ve araştırmacılara demo yaparak daha geniş yapay zeka topluluğundan geri bildirim topladığı da gelen bilgiler arasında.