Opera tarayıcısına ChatGPT özelliği geldi Opera, son zamanların popüler sohbet robotu ChatGPT'yi tarayıcıya ekledi.

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ChatGPT, henüz test aşamasında olmasına rağmen yetenekleri ile bütün dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Hatta ChatGPT'nin, Google'ın yerini alacağı söyleniyor.

OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT, neredeyse her şeyi bilen kişisel bir öğretmen gibi birçok soruya doğal yanıtlar verebiliyor.

Microsoft'un ChatGPT'yi Bing arama motoruna eklemesinin ardından bir hamle de Opera'dan geldi.

Opera tarayıcısına ChatGPT geldi

Opera, son zamanların popüler sohbet robotu ChatGPT'yi tarayıcıya ekledi. Şirket, bu yeni araçların tüm masaüstü platformlarında erken erişimde mevcut olduğunu söyledi.

Opera, halihazırda kendi GPT tabanlı yapay zeka modeli üzerde çalıştığını ve gelecekte tarayıcılarına daha fazla yapay zeka destekli özellikler sunacağını da açıkladı.