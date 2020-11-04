Oppo A73 Türkiye'de satışa çıktı: İşte fiyatı ve özellikleri

Oppo, orta segmentte yer alan yeni akıllı telefonu Oppo A73 modelini Türkiye'de satışa çıkardı. Telefon hakkındaki tüm detaylar haberimizde.

Son dönemlerin popüler akıllı telefon üreticilerinden Oppo, orta segmentte yer alan yeni telefonu Oppo A73'ü Türkiye'ye getirdi.

Çentikli ekranıyla kullanıcıların karşısına çıkacak Oppo A73, Qualcomm'un orta seviye işlemcisi Snapdragon 662'den güç alıyor.

6,44 inç büyüklüğünde bir AMOLED ekrana sahip telefon, çentik kısmında 16MP'lik bir kameraya ev sahipliği yapıyor.

Tasarım hatlarıyla iPhone modellerini andıran Oppo A73, 4GB RAM ve 128GB depolama alanıyla tüketicilerle buluşuyor. Ayrıca bu depolama alanı, 256GB MicroSD kart desteği de sunuyor.

Telefonun arka kısmına baktığımızda ise kenarları oval bir modülün içerisine yerleştirilen dörtlü kamera bizleri karşılıyor.

Bu kameralar sırasıyla 64MP ana kamera, 8MP ultra geniş açılı kamera, 2MP derinlik kamerası ve 2MP makro kameradan oluşuyor.

Oppo A73, şarj konusunda da oldukça iddialı. Telefonda bulunan 30W hızlı şarj desteği sayesinde 4015 mAh kapasiteli batarya, yaklaşık 56 dakikada tam şarj olabiliyor.

OPPO A73 FİYAT

Tüm bu özelliklere sahip olan Oppo A73, 2 bin 899 TL fiyat etiketiyle ülkemizde satışa sunuldu.

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