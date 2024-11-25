Oppo, Android 15 tabanlı ColorOS 15'i küresel kullanıma sundu

Oppo, merakla beklenen yeni arayüzü ColorOS 15'i küresel olarak duyurdu. Android 15 tabanlı ColorOS 15, Oppo Find X8 ve Find X8 Pro modelleriyle birlikte kullanıcılarla buluştu.
Yeni ara yüz, daha akıcı bir deneyim, gelişmiş kişiselleştirme seçenekleri ve yeni güvenlik özellikleri sunuyor.
COLOROS 15 YOL HARİTASI AÇIKLANDI
Oppo, ColorOS 15'in hangi cihazlara ne zaman geleceğini gösteren bir yol haritası da yayınladı.
Bu yol haritasına göre, Oppo'nun birçok akıllı telefonu ve tableti önümüzdeki aylarda ColorOS 15 güncellemesini alacak.
KASIM 2024'TE GÜNCELLEME ALACAK MODELLER
Oppo Find N3
Oppo Find N3 Flip
Oppo Reno 11 Pro 5G
ARALIK 2024'TE GÜNCELLEME ALACAK MODELLER
Oppo Reno 12 Pro 5G
Oppo Reno 12 5G
Oppo Reno 12FS 5G
Oppo Reno 12 F 5G
Oppo Reno 11 5G
Oppo Reno 11 F5G
Oppo K12x
Oppo F27
Oppo F25 Pro
Oppo Pad 3 Pro
Oppo Pad 2
2025'İN İLK ÇEYREĞİNDE GÜNCELLEME ALACAK MODELLER
Oppo Find N2 Flip
Oppo Find X5 Pro
Oppo Find X5
Oppo Reno 11A
Oppo Reno 10 Pro+ 5G
Oppo Reno 10 Pro 5G
Oppo Reno 10 5G
Oppo F27 Pro+ 5G
Oppo Reno 12FS
Oppo Reno 12F
Oppo Reno 11FS
Oppo Reno 8T 5G
Oppo Reno 8T
Oppo F23 5G
Oppo Pad 3 Pro'nun ColorOS 15 ile birlikte piyasaya sürülmemesi dikkat çekici. Ancak tablet, Aralık 2024'te güncellemeyi alacak.
LİSTE DEĞİŞEBİLİR
Oppo, yukarıdaki liste ve zaman çizelgesinin değişebileceği konusunda uyardı. Bu nedenle, güncellemeleri takip etmek ve Oppo'nun resmi duyurularını beklemek önemli.
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