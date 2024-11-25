Oppo, Android 15 tabanlı ColorOS 15'i küresel kullanıma sundu

Haber Merkezi

Oppo, merakla beklenen yeni arayüzü ColorOS 15'i küresel olarak duyurdu. Android 15 tabanlı ColorOS 15, Oppo Find X8 ve Find X8 Pro modelleriyle birlikte kullanıcılarla buluştu.

Yeni ara yüz, daha akıcı bir deneyim, gelişmiş kişiselleştirme seçenekleri ve yeni güvenlik özellikleri sunuyor.

COLOROS 15 YOL HARİTASI AÇIKLANDI

Oppo, ColorOS 15'in hangi cihazlara ne zaman geleceğini gösteren bir yol haritası da yayınladı.

Bu yol haritasına göre, Oppo'nun birçok akıllı telefonu ve tableti önümüzdeki aylarda ColorOS 15 güncellemesini alacak.

KASIM 2024'TE GÜNCELLEME ALACAK MODELLER

Oppo Find N3

Oppo Find N3 Flip

Oppo Reno 11 Pro 5G

ARALIK 2024'TE GÜNCELLEME ALACAK MODELLER

Oppo Reno 12 Pro 5G

Oppo Reno 12 5G

Oppo Reno 12FS 5G

Oppo Reno 12 F 5G

Oppo Reno 11 5G

Oppo Reno 11 F5G

Oppo K12x

Oppo F27

Oppo F25 Pro

Oppo Pad 3 Pro

Oppo Pad 2

2025'İN İLK ÇEYREĞİNDE GÜNCELLEME ALACAK MODELLER

Oppo Find N2 Flip

Oppo Find X5 Pro

Oppo Find X5

Oppo Reno 11A

Oppo Reno 10 Pro+ 5G

Oppo Reno 10 Pro 5G

Oppo Reno 10 5G

Oppo F27 Pro+ 5G

Oppo Reno 12FS

Oppo Reno 12F

Oppo Reno 11FS

Oppo Reno 8T 5G

Oppo Reno 8T

Oppo F23 5G

Oppo Pad 3 Pro'nun ColorOS 15 ile birlikte piyasaya sürülmemesi dikkat çekici. Ancak tablet, Aralık 2024'te güncellemeyi alacak.

LİSTE DEĞİŞEBİLİR

Oppo, yukarıdaki liste ve zaman çizelgesinin değişebileceği konusunda uyardı. Bu nedenle, güncellemeleri takip etmek ve Oppo'nun resmi duyurularını beklemek önemli.