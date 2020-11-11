Oppo, dizüstü bilgisayar ve tablet pazarına giriyor

Akıllı telefonlarıyla tanınan ve geçtiğimiz günlerde TV pazarına da giren Çinli şirket Oppo, dizüstü bilgisayar ve tablet sektöründe de şansını deneyecek.

Son zamanlarda akıllı telefon pazarında Çinli üreticilerin hakimiyeti dikkat çekiyor. Bu üreticilerden biri olan Oppo; OnePlus, Xiaomi ve Realme gibi akıllı telefon üreticilerine katılmış ve televizyon pazarına resmen giriş yapmıştı.

Şirket, Şanghay'da düzenlediği etkinlikte ilk akıllı televizyonları Oppo TV R1 ve Oppo TV S1 modellerini görücüye çıkarmıştı.

SIRADA LAPTOP VE TABLET PAZARI VAR

Halihazırda kablosuz kulaklık ve akıllı saat sektöründe de hizmet veren Oppo, dizüstü bilgisayar ve tablet pazarına da girmeye hazırlanıyor. Yeni gelen bilgilere göre Çinli şirket, bu pazardaki ilk ürünlerini gelecek yıl satışa çıkaracak.

DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR VE LAPTOP PAZARI NE DURUMDA?

Oppo, her ne kadar laptop ve tablet pazarına girecek olsa da rakamlar pek de iç açıcı değil. Özellikle koronavirüs salgını nedeniyle dizüstü bilgisayar pazarı biraz canlanmış olsa da tablet pazarı sert şekilde küçülmeye devam ediyor.

Bu durumun farkında olan Xiaomi, tablet pazarından şu anda tamamen çekilmiş gibi görünüyor. Şu anda piyasada üst seviye tablet olarak Apple, Samsung ve Huawei markaları kalmış durumda.

Oppo'nun tablet pazarında nasıl bir strateji izleyeceği ise merak konusu.