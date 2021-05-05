OPPO, kendi elektrikli otomobilini üretecek

Çinli bir kaynaktan gelen haberlere göre OPPO, kendi elektrikli otomobilini üretmek için harekete geçti.

Son zamanlarda birçok teknoloji şirketi, kendi elektrikli otomobilini geliştirmek için çalışmalar yürütüyor.

Örneğin Huawei, geçtiğimiz günlerde Seres iş birliğiyle geliştirilen ilk elektrikli otomobilini tanıtmıştı. Ayrıca Apple ve Xiaomi'nin de kendi elektrikli aracı üzerinde çalıştığı biliniyor.

OPPO DA ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Çin'den gelen bilgilere göre, elektrikli otomobil akımına OPPO da dahil oluyor. Çinli şirketin, CEO Tony Chen liderliğinde bir ekip kurduğu ve çalışmalara başladığı belirtiliyor.

Şirket CEO'su, otomobil üreticilerinin işlerini yeteri kadar iyi yapmadıkları takdirde OPPO'nun da bu işin içine girebileceğini söyledi.

Akıllı telefon üreticisi OPPO, her ne kadar elektrikli otomobil projesiyle ilgili hiçbir detay vermese de şirketin, geçtiğimiz haftalarda Tesla'nın batarya tedarikçisi CATL ile bir görüşme gerçekleştirdiği belirtiliyor.

Ayrıca, şirketin son dönemlerde aldığı mesafe ölçüm cihazları, kameralar ve araç konumlandırma ile ilgili bazı patentler, tüm bu iddiaları doğrular nitelikte.

Görünüşe göre, şu anda akıllı telefon pazarında ciddi bir rekabetin içinde olan üreticiler, gelecekte kozlarını elektrikli araç pazarında paylaşacak.