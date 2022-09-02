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    Oppo modellerinin kutusundan şarj cihazı kalkıyor

    Oppo, önümüzdeki yıldan itibaren satışa sunacağı telefonların yanında şarj adaptörü verilmeyeceğini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 02.09.2022 - 13:14
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    Oppo modellerinin kutusundan şarj cihazı kalkıyor

    Apple, 2020'nin Ekim ayında tanıttığı iPhone 12 serisi ile birlikte artık kutudan şarj adaptörünü ve kulaklığı tamamen çıkarmış ve bu karar, iPhone 13 modellerine de uygulanmıştı.

    Bu kararın ardından Samsung ve Xiaomi gibi akıllı telefon üreticileri de benzer bir yol izleyerek telefon kutularından şarj cihazını kaldırma kararı almışlardı.

    Oppo da kutudan çıkarıyor

    Oppo; Reno 8, Reno 8 Lite ve Reno 8 Pro'nun Avrupa lansman etkinliği sırasında önümüzdeki yıl telefonlarla birlikte şarj cihazı tedarik etmeyi de durdurmayı planladığını duyurdu.

    Oppo'nun Yurt dışı Satış ve Hizmetlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı  Billy Zhang, "Önümüzdeki yıl şarj cihazları kullanımdan kaldıracağımız bir planımız var." dedi.

    oppo

    Şarj cihazının hangi modeller için dahil edilmeyeceği tam olarak açıklanmasa da süper hızlı şarj "VOOC" ve "SuperVOOC" destekleyen telefonlarda bu uygulamanın geçerli olmayacağı belirtiliyor.

    Zhang, “Tüketicilerin SuperVOOC şarj cihazlarına erişmesi o kadar kolay değil, bu yüzden onu kutuda tutmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.


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