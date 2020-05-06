Oppo Reno 3 ve Reno 3 Pro'nun Türkiye fiyatı belli oldu

Oppo Reno 3 ve Reno 3 Pro'nun Türkiye fiyatı belli oldu

Çinli üretici Oppo'nun, ülkemizde satışa çıkardığı Reno 3 ve Reno 3 Pro modellerinin fiyatlarına ve teknik özelliklerine yakından bakıyoruz.

Son yıllarda, dev akıllı telefon üreticilerini zorlamaya başlayan Çinli şirketlerden biri olan Oppo, aylar önce duyurduğu popüler akıllı telefon modellerinden Reno3 ve Reno3 Pro'yu ülkemize getirdi.

Her iki telefonun özelliklerine ve Türkiye fiyatına kısaca bir göz atalım.

OPPO RENO 3 ÖZELLİKLERİ

6.4 inç büyüklüğünde ve 2400 x 1080 piksel çözünürlüğünde bir ekranla karşımıza çıkan Oppo Reno 3, MediaTek P90 işlemcisinden güç alıyor. 8GB RAM ve 128GB depolama alanına sahip telefonun arka kısmında 48 MP + 8 MP + 13 MP + 2 MP olmak üzere dörtlü arka kamera bulunuyor. Ön kısımda ise 44MP'lik tek bir kamera yer alıyor.

4.025 mAh batarya kapasitesi ile satışa çıkan Oppo Reno 3, aynı zamanda 30w hızlı şarjı da destekliyor.

OPPO RENO 3 PRO ÖZELLİKLERİ





6.4 inç büyüklüğünde FullHD+ AMOLED ekrana sahip Reno 3'ün Pro modeli, normal modele göre daha iyi bir ekran deneyimi sağlıyor. Telefonun Snapdragon 765G işlemciden gücünü alması, onu Reno 3 modelinden ayıran bir diğer özellik olarak karşımıza çıkıyor.

8GB / 12GB RAM seçenekleriyle satışa çıkan Oppo Reno 3 Pro'da, 256GB depolama seçeneği yer alıyor.

48 MP + 8 MP + 13 MP + 2 MP olmak üzere dörtlü arka kamerlara sahip telefonun ön tarafında ise 32MP'lik tek bir kamera yer alıyor. Son olarak Reno 3 Pro'nun 4.025 mAh bataryaya sahip olduğunu da hatırlatalım.





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