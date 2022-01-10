OPPO Türkiye, yüzlerce kişiyi işten çıkardı

OPPO Türkiye, yarı iletken sıkıntısı nedeniyle Türkiye'deki üretim tesisinde 500 kişiyi işten çıkarma kararı aldı.

2020 yılının sonunda yaklaşık 50 milyon dolarlık yatırımla birlikte Türkiye’ye giriş yapma kararı alan akıllı telefon üreticisi OPPO, Tuzla’da kurulan tesiste üretim yapıyor.

Geçtiğimiz günlerde basına yansıyan haberlerde, OPPO Türkiye'nin 500 çalışanını küresel çip krizi gerekçesiyle işten çıkardığı iddia edilmişti.

Tuzla’daki fabrikanın önünde eylem yaparak yaşanan durumu protesto eden çalışanlar, seslerini duyurmaya çalışmıştı.

OPPO TÜRKİYE'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Yaptığı açıklamada işten çıkarmaları doğrulayan OPPO Türkiye, gerekçe olarak ise artan hammadde fiyatlarını ve yedek parça sıkıntısını gösterdi.

Artan maliyetlerin hedeflenen üretim kapasitesini etkilediğini belirten OPPO Türkiye, şu ifadelere yer verdi:

“Dünya genelinde devam eden ham madde ve yedek parça sıkıntısı ve buna bağlı fiyat artışları, Oppo ürünlerinin üretildiği İstanbul'daki fabrikanın da hedeflenen üretim kapasitesini etkilemiştir.

Ne yazık ki, sonuç olarak, geçtiğimiz günlerde bazı işten çıkarmalar oldu. Ancak Türkiye, Oppo için önemli bir pazar olmaya devam ediyor ve Oppo bu pazarda uzun vadede kalmayı planlıyor.”