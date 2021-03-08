OPPO, Türkiye’de test üretimine başladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çinli akıllı telefon markası OPPO’nun, İstanbul Tuzla’da yapımı devam eden fabrikasında test üretimine başladığını açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız haberimizde, Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo'nun ülkemize yatırım yapma kararı aldığından ve akıllı telefon üreteceğinden bahsetmiştik.

Oppo'nun, Tuzla'da kurulacak tesisle üretimin tamamen Türkiye'de gerçekleşeceği ve 50 milyon dolarlık yatırım yapılacağı belirtilmişti.

TEST ÜRETİMİ BAŞLADI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çinli dev akıllı telefon markası OPPO’nun, İstanbul Tuzla’da yapımı devam eden fabrikasında test üretimine başladığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Tuzla’da 12 bin metrekare kapalı alana sahip bir fabrika, Oppo tarafından akıllı telefon üretim tesisine dönüştürüldü.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yatırım teşviki ile desteklenen Oppo’nun üretim tesisinde kurulum çalışmalarına kasım ayı itibarıyla başlandı.

Fabrikada yaklaşık 3 ay içinde SMT üretim bandı ve tüm sistemler kuruldu. Deneme üretimi aşamasında önemli sayıda yeni istihdam oluşturuldu.

MUSTAFA VARANK, YERİNDE İNCELEDİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, fabrikanın kurulum çalışmaları ve test üretimlerini yerinde inceledi. Bakan Varank’a OPPO Türkiye Üst Yöneticisi Weijian Zhou, Fabrika Üst Yöneticisi Lianbing Zhu ve OPPO Türkiye Kamu İlişkileri Direktörü Deniz Erkmen eşlik etti.

Çalışanlarla sohbet eden Varank, test üretiminden çıkan cep telefonlarını imzaladı. Bakan Varank, çok yakında “Made in Türkiye” ibareli, OPPO marka akıllı telefonların raflardaki yerini alacağını duyurdu.

"1000 KİŞİ İSTİHDAM EDİLECEK"

Test üretimine başlayan fabrikanın resmi açılış töreni için gün saydığını belirten Varank,"OPPO’nun Tuzla’daki tesisleri, global cep telefonu markaları arasında ana kart dahil tüm sistemlerin CKD sistemiyle (ana karttaki parçaların fabrikada birleştirilmesi) Türkiye’de üretildiği ilk fabrika olma özelliğini taşıyor. Fabrikada tam kapasite üretime geçilmesiyle yaklaşık 1000 kişinin istihdam edilmesi bekleniyor." dedi.

"YATIRIMLAR DEVAM EDECEK"

Pandemi sürecinde Türkiye’nin diğer ülkelerden ayrıştığını vurgulayan Varank, "Dünyanın dev akıllı telefon üreticilerinin Türkiye’ye yapmaya başladıkları yatırımları bu çerçevede değerlendirmek lazım. Özellikle orta-yüksek ve yüksek teknoloji ürünlerde söz sahibi global firmaların benzer yatırımları önümüzdeki dönemde de artarak devam edecek.

"TÜRKİYE'YE YATIRIM YAPAN KAZANIR"

Biz gerekli yatırım ortamını oluşturmak için Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yoğun bir gayret gösteriyoruz. Türkiye’ye yatırım yapan kazanır. Akıllı telefonlar alanında yapılan bu yatırımlar ülkemizde önemli yetkinliklerin oluşmasına da katkı sağlayacak. Teknoloji tedarikçisi yeni yerli firmalarımız bu sayede ekosisteme dahil olacak." dedi.