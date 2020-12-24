Oppo, Türkiye'ye yatırım kararı ile ilgili çıkan haberleri doğruladı

Oppo, Türkiye'ye yatırım kararı ile ilgili çıkan haberleri doğruladı

Oppo, ülkemizde akıllı telefon üreteceğine dair çıkan iddiaları doğruladı. Şirket, önümüzdeki süreçte Türkiye'ye daha fazla yatırım yapmak istiyor.

Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız haberimizde, Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo'nun ülkemize yatırım yapma kararı aldığından ve akıllı telefon üreteceğinden bahsetmiştik.

Söz konusu haberin basına yansımasının ardından gözler Çinli şirkete çevrilmiş, ancak herhangi bir açıklama gelmemişti.

OPPO, YATIRIM KARARINI DOĞRULADI

Türkiye'ye kısa süre önce gelen Çinli şirket Oppo, ülkemize yapacağı yatırımı resmen doğruladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Oppo Türkiye Genel Müdürü Weijian Zhou, Oppo'nun yerli topluma vermiş olduğu sözün bir parçası olarak, bir süredir Türkiye'ye daha fazla yatırım yapmayı düşündüğünü belirterek, şu ifadeleri kullandı:



"Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı yetkilileriyle olumlu görüşmeler yaptıktan sonra yatırım kararımızla ilgili yakında sizlerle daha fazla bilgi paylaşmayı umuyoruz.

Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığına da gösterdikleri çaba ve olumlu destekleri için teşekkür ederiz."





TÜRKİYE, OPPO İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo, resmi olarak geçen yıl Türkiye pazarına giriş yapmıştı. Oppo Türkiye Genel Müdürü Zhou, ocak ayında yaptığı açıklamada, Avrupa pazarında en çok satışı Türkiye'de yaptıklarını ve bölgede Türkiye'ye ayrı bir önem verdiklerini belirtmişti.

Bloomberg HT'ye bilgi veren üç kaynağa göre İstanbul ve Kocaeli bölgesinde kurulacak tesisle üretimin tamamen Türkiye'de gerçekleşeceği ve montaj olmayacağı belirtiliyor.

50 MİLYON DOLARLIK YATIRIM

Yaklaşık 50 milyon dolarlık yatırımla üretime başlayacak tesis için yatırım teşvik belgesinin alındığı ve gerekli kuruluş işlemlerinin tamamlandığı belirtiliyor.

Bazı modellerini Türkiye'de üretmeyi planlayan Oppo'nun, başta Avrupa pazarı olmak üzere ihracat yapacağı da söyleniyor.