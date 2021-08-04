Oppo, yeni nesil ekran altı kamera teknolojisini tanıttı

Oppo, ekran çentiklerini ve kamera deliklerini tamamen ortadan kaldıran ekran altı kamera teknolojisinin yenilenmiş halini duyurdu.

Son yıllarda piyasaya çıkan akıllı telefonlarda bulunan çentikli ekranlar veya kamera delikleri, artık tarih oluyor.

Daha önce ZTE ve birkaç marka, ekran altı kameraya sahip akıllı telefonlarını piyasaya sürmüştü. Ancak bu modellerde, kameranın gömüldüğü bölgede bazı renk değişimleri meydana gelmişti.



Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo'nun, ekranın altına yerleştirilmiş kamera teknoloji üzerinde çalıştığı biliniyor. 2019 yılında bu teknolojinin ilk haliyle karşımıza çıkan şirket, şimdi ise bu teknolojinin yeni neslini tanıttı.

EKRAN DENEYİMİ ÜST DÜZEYE ÇIKARTILDI

Kullandığı OLED ekran panelinde daha küçük pikseller kullanmayı tercih eden Oppo, 00 ppi piksel yoğunluğuna ulaşmayı başardı.

Bu sayede de kullanıcılara eksiksiz bir deneyim sunan Oppo, böylelikle çentiksiz ve deliksiz yeni bir telefonun sinyallerini verdi.

KAMERA PERFORMANSI NASIL OLACAK?

Birçok akıllı telefon kullanıcısının merak ettiği o soruya gelelim. Ekranın altında bulunan kameranın performansı nasıl olacak? Kamera ekranın altında olacağı için yeteri kadar ışık alamayacak. Ancak Oppo, aylardır bu sorunu çözmek için çalışmalar yapıyor.

Ekran altında bulunan kameraya yeteri kadar ışık gelebilmesi için bazı ince ayarlar yapan şirket, piksel boyutunu küçülterek bu sorunu giderdiğini söylüyor.

Çinli şirket, ekran altı kameraya sahip telefonuyla çektiği aşağıdaki fotoğrafı yayınlayarak, kameranın oldukça iyi bir performans sunduğunu belirtiyor.

Oppo, yeni nesil ekran altına gömülü ön kamera teknolojisinin kullanıcılara ne zaman sunulacağına dair şimdilik herhangi bir açıklama yapmadı.