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    Oppo'dan Li-Fi destekli yeni akıllı telefon patenti

    Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo, Li-Fi teknolojisini destekleyen bir akıllı telefon için patent başvurusunda bulundu. Bu teknoloji, Wi-Fi'den onlarca kat daha hızlı.
    • Haber Merkezi
    • 12.08.2020 - 12:35
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    Oppo'dan Li-Fi destekli yeni akıllı telefon patenti

    Günlük hayatta sıkça kullandığımız Wi-Fi teknolojisi; kişisel bilgisayar, video oyunu konsolları, dijital ses oynatıcıları ve akıllı telefonlar gibi cihazların kablosuz olarak birbirlerine bağlanmasını sağlıyor.

    Üstelik son zamanlarda piyasaya çıkan 5G destekli telefonlar olmasına rağmen, sınırlı paketler nedeniyle hala milyonlarca kullanıcı Wi-Fi yoluyla internete bağlanıyor.

    OPPO'DAN YENİ ÇÖZÜM: Li-Fi DESTEKLİ TELEFON

    Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo,  Li-Fi destekli bir akıllı telefon için patent aldı. LetsGoDigital tarafında ortaya çıkarılan patentte, telefonun yanında, arkasında veya üstünde çerçeveye gömülmüş bir Li-Fi sensörü yer alıyor.

    Böyle bir telefonun önümüzdeki yıllarda karşımıza çıkıp çıkmayacağı ise şimdilik bilinmiyor.

    oppo

    Li-Fi TEKNOLOJİSİ NEDİR

    Henüz geliştirilme aşamasında olan Li-Fi teknolojisi, Wi-Fi'dan 100 kat hızlı kablosuz bir bağlantı teknolojisi olarak karşımıza çıkıyor. Ancak bu teknoloji Wi-Fi'nin aksine bağlantıyı ışık yoluyla sağlıyor.

    Görünür ışık iletişimi kullanan Li-Fi, her ne kadar daha hızlı olsa da bazı dezavantajlara da sahip.

    Örneğin Wi-Fi sinyalleri duvardan geçip ardına ulaşabilirken, Li-Fi bağlantısında ise ışık engellendiği zaman iletişim tamamen kesiliyor.

    lifi

    Instagram: @eshteknoloji


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