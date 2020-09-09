Oppo'nun akıllı saati Oppo Watch ülkemizde satışa çıktı: İşte fiyatı ve özellikleri

Oppo, geçtiğimiz mart ayında tanıttığı Oppo Watch modelini ülkemizde satışa sundu. Oppo Watch özellikleri ve fiyatı haberimizde.

Son yıllarda oldukça popüler hale gelen giyilebilir teknolojilere öncülük eden akıllı saatler, özellikle sağlık ve spor takibi konularında öne çıkıyor.

Her ne kadar koronavirüs nedeniyle şu anda birçok piyasada durgunluk yaşansa da akıllı saat pazarı yükselmeye devam ediyor.

Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo, geçtiğimiz mart ayında tanıttığı ve Apple Watch tasarımını andıran yeni akıllı saati Oppo Watch modellerini, ülkemizde satışa çıkardı. İşte Oppo Watch fiyatı ve özellikleri:





OPPO WATCH ÖZELLİKLERİ

Oppo Watch, 46 mm ve 41 mm boyutlarında iki farklı ekrana sahip. Saatin 41mm'lik sürümünde 1.6 inç boyutunda ve 360 x 320 piksel çözünürlüğünde bir ekran yer alırken, 46mm'lik sürümde ise 1.91 inç boyutunda ve 473 x 402 piksel çözünürlüğünde bir ekran bulunuyor.

46mm olan Oppo Watch 430mAh, 41 mm olan Oppo Watch ise 300mAh batarya kapasitelerine sahip. Çinli şirkete göre bu saatler tam şarj ile 40 saat kullanılabiliyor. Saatler güç tasarrufu moduna alındığında ise bu süre 21 güne kadar çıkabiliyor.

Android tabanlı ColorOS Watch arayüzüne sahip yeni Oppo Watch modelleri, Snapdragon Wear 2500 işlemcisinden güç alıyor ve her iki modelde de 1GB RAM ve 8GB depolama alanı kullanılıyor.

OPPO WATCH TÜRKİYE FİYATI

Her iki Oppo Watch modeli de ülkemizde an itibarıyla satışa çıktı. Saatin 41mm’lik versiyonu 1.799 TL fiyat etiketine sahipken; 46mm’lik Oppo Watch 2.299 TL'lik fiyatıyla satışa sunuluyor.