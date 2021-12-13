OPPO'nun ilk katlanabilir telefonuna ait yeni fotoğraflar

Oppo, katlanabilir ilk akıllı telefonunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Lansmanı yaklaşan telefona ait fotoğraflar ortaya çıktı.

Ekran teknolojilerinin bir hayli gelişmesi ile birlikte karşımıza çıkan katlanabilir akıllı telefonlar, şu anda üreticiler arasında da popüler.

Samsung, Huawei ve Motorola'dan sonra OPPO da katlanabilir telefon geliştirmeye çalışıyor.

15 ARALIK'TA TANITILACAK

En son çıkan haberlere göre Çinli şirket, 2021 yılı bitmeden ilk katlanabilir akıllı telefon modelini satışa sunacak. Telefonun, 15 Aralık Çarşamba günü tanıtılması bekleniyor.

YENİ FOTOĞRAFLAR GELDİ

Tanıtım etkinliğine sayılı günler kala, OPPO'nun katlanabilir telefonuna ait yeni fotoğraflar sızdırıldı.

Oppo Find N isimli katlanabilir telefon, Samsung’un katlanabilir telefonu Galaxy Z Fold 3 ile oldukça benzerlik gösteriyor.

OPPO FIND N NELER SUNACAK

Digital Chat Station, Weibo'da Oppo'nun yaklaşan katlanabilir akıllı telefonu hakkında bazı bilgileri sızdırmıştı.

Paylaşılan bilgilere göre, telefonda iki adet ekran yer alacak. İçerdeki katlanabilir özellikli birincil ekran 120Hz yenileme hızı sunacak ve ekranın sol üst köşesinde kameraya yer verilecek.

Akıllı telefonun ikinci ekranı, 60Hz yenileme hızına sahip olacak. Ekran, hafif kavisli bir tasarımla gelecek.

Katlanabilir telefonun kamera detaylarına bakıldığında, telefonun arka kısmında; 50MP Sony IMX766 ana kamera, 16MP Sony IMX481 ikinci kamera ve 13MP Samsung ISOCELL S5K3M5 üçüncü kamera yer alacak. Telefonun ön kısmında ise 32 MP'lik tek bir kameraya yer verilecek.

Daha önce ortaya çıkarılan bilgiler, Oppo katlanabilir akıllı telefonun Android 11 tabanlı ColorOS'u çalıştıracağını ve Snapdragon 888 yonga setinden güç alacağını ortaya koymuştu.