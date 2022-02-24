Oppo'nun ilk tablet modelinin fiyatı ve özellikleri

24 Şubat'ta karşımıza çıkacak olan Oppo Pad, özellikleri ve fiyatıyla şimdiden sızdırıldı.

Akıllı telefonların günümüzde oldukça gelişmesi ve popüler olması, tablet piyasasının kan kaybetmesine neden olmuştu.

Koronavirüs salgınının getirdiği kısıtlamalar, evden çalışma ve uzaktan eğitim ise tabletlere olan ihtiyacı yeniden artırdı.

Bunun farkında olan bazı markalar, tablet pazarına girmek için kolları sıvadı. Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo, 24 Şubat'ta ilk tablet modelini tanıtacak.

OPPO PAD ÖZELLİKLERİ

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada ilk tabletinin görsellerini paylaşan Oppo, cihazın özellikleri ve fiyatı hakkında herhangi bir bilgi vermese de yeni sızıntılar, Oppo Pad'in fiyatını ve özelliklerini ortaya koydu.

Sızıntılara göre Oppo Pad 10,95 inç büyüklüğünde LCD bir ekranla birlikte geliyor. 120Hz yenileme hızına sahip bu ekran 2560x1600 piksel çözünürlük sunuyor.

Arka tarafında 13MP'lik bir kamerayı barındıran Oppo Pad'in ön kısmında ise 8 MP'lik tek bir kamera yer alıyor.

Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 870'den güç alan tablet, 8GB ve 128GB/256GB depolama seçenekleriyle satışa sunulacak.

OPPO PAD FİYAT

Oppo Pad'in fiyatının 6GB + 128GB sürümü için 394 dolar, 6GB + 256GB'lık versiyonun ise 441 dolar olması bekleniyor.