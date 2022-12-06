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    Ördeğe benzeyen bir dinozor türü keşfedildi

    Bilim insanları, ördeğe benzeyen bir dinozor türü keşfettiklerini duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 06.12.2022 - 12:31
    • Güncelleme : 06.12.2022 - 12:36
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    Ördeğe benzeyen bir dinozor türü keşfedildi

    Bilim insanları, yaklaşık 71 milyon yıl önce günümüz penguenleri gibi su altına dalarak avlanan yeni bir dinozor türü keşfetti.

    Araştırmacılar, Moğolistan'daki Umnugobi şehrindeki kafatası, omurga, bir ön ayak ve iki arka ayak içeren fosilleşmiş kalıntı örneğini inceledi.

    Bulgular, iki bacaklı etobur bir dinozor türü olan kuş olmayan teropodun, ilk defa aerodinamik vücuda sahip olduğunu gösteriyor.

    Hem suda hem karada yaşadı

    Bilim insanları, analizlere dayanarak dinozorun, kuyruğuna doğru uzanan kaburgaları ve günümüz dalgıç kuşlarınkine benzer aerodinamik vücuduyla, hem suda hem karada yaşayan bir dalgıç avcı olabileceğini söylüyor.

    Araştırmacılar, ayrıca dinozorun kaz gibi günümüz su kuşlarına benzer uzun bir boynu olduğuna dair kanıtları da gün yüzüne çıkardı.

    Ördeğe benzeyen bir dinozor türü keşfedildi #1

    Çalışma ayrıca, dinozorun çenesinin boyutuna kıyasla alışılmadık derecede fazla dişe sahip olduğunu da gösteriyor.

    Bilim insanları bunun, Natovenator'un balık ya da böcek temelli beslendiği anlamına gelebileceğini öne sürüyor.


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