Ordu ihtiyaçları karşılanacak: Rusya, Soyuz roketini uzaya fırlattı Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun ihtiyaçları çerçevesinde uzaya Soyuz-2.1a roketinin fırlatıldığını duyurdu.

İHA

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun ihtiyaçları çerçevesinde uzaya Soyuz-2.1a roketinin fırlatıldığını açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Arhangelsk bölgesindeki Plesetsk Uzay Üssü'nden yeni Soyuz roketinin fırlatıldığı belirtildi.

Uzay aracı yörüngeye ulaştı

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Rus Hava-Uzay Kuvvetleri'ne bağlı uzay birliklerinin muharebe birimleri, Arhangelsk bölgesindeki Rusya Savunma Bakanlığı’na ait devlet test uzay üssünden (Plesetsk Uzay Üssü) Rusya Savunma Bakanlığı'nın çıkarları doğrultusunda uzay aracını taşıyan Soyuz-2.1a roketini uzaya fırlattı.



Taşıyıcı roketin fırlatılması ve uzay aracının yörüngeye ulaşması planlanan zamanda gerçekleşti.

Açıklamada ayrıca uzay aracıyla iletişim kurulduğu da ifade edildi.