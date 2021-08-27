Orijinal olmayan şarj aletleri, telefon bataryalarını patlatıyor

Orijinal olmayan şarj aletleri, telefonunuzda ana kart yanması ve batarya patlaması gibi sorunlara yol açabilir.

Son yıllarda akıllı telefon teknolojilerinin gelişmesi ile birlikte şarj konusunda da ciddi atılımlar yapıldı. Birçok şirket, kendi hızlı şarj cihazlarını piyasaya sürerek oldukça kısa şarj süreleri sunmaya başladı.

Satın alınan yeni cep telefonlarının yanında verilen orijinal şarj aletleri ise günlük yaşamda maruz kaldığı yıpranmalar sonucunda kolaylıkla bozulabiliyor.

Orijinal şarj aleti bulamayan ya da yüksek fiyatlara satın almak istemeyen vatandaşlar ise genellikle başka ürünleri tercih ediyor.

UZMANLAR, SAHTELERİNE KARŞI UYARIYOR

Sahte ve yan sanayi şarj aletleri, ucuz olmasıyla bilinirken vatandaşlar tarafından sıkça tercih ediliyor. Ancak telefon tamircileri sahte şarj aletlerinin telefonlara kalıcı hasarlar bırakabileceği konusunda uyarıyor.

Eskişehir'de telefon tamirciliği yapan Mert Özsoy, sahte şarj aletlerinin telefonun ana kartının yanmasından bataryasının patlamasına kadar ciddi sorunlar çıkarabileceğini belirtti.

Konuyla ilgili konuşan Özsoy, sahte şarj aletlerinin telefona verebileceği zararlardan bahsetti. Sahte ve orijinal şarj aletlerinin fiyatına da değinen Özsoy, “Orijinal şarj aletlerinde belirli bir akım ve direnç vardır. Prizden gelen yüksek akımı orijinal şarj aletleri sınırlayabilirken, sahte şarj aletlerinin dreci kaliteli olmadığı için bu akımı kontrol edemez.

"FAZLA AKIM TELEFONU PATLATABİLİR"

Fazla akım çektiği için telefonun ana kartı yanabilir, kameralar zarar görebilir ve telefon bataryasını patlatabilir. Sahte şarj aletlerinin satılıyor olması fiyatlardan dolayı. Orijinali 300 lira olan şarj aletinin çakması 25 lira olabiliyor. O yüzden vatandaşlar daha çok sahte şarj aletlerini tercih ediyor.” diye konuştu.