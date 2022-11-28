Orion uzay aracı, Ay'dan selfie gönderdi

NASA'nın Artemis görevi kapsamında Ay'a gönderdiği uzay aracı Orion kapsülü, Ay'ın uzak tarafında bir selfie çekti.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Artemis görevi kapsamında 2025 yılına kadar Ay'a ve daha sonra Mars'a astronot göndermenin planlarını yapıyor.

NASA, haftalarca süren teknik aksilikler ve kötü hava koşullarından sonra dev SLS roketini başarıyla uzaya fırlattı. SLS roketinin üzerindeki Orion uzay aracı, Ay yörüngesine doğru yola çıkmıştı.

Orion kapsülünün Ay'ın yörüngesinde yaklaşık bir hafta kalması ve daha sonra Dünya'ya dönüş yoluna girerek, 11 Aralık'ta Pasifik Okyanusu'na inmesi planlanıyor.

Ay.'dan selfie

NASA'nın Artemis görevi kapsamında Ay'a gönderdiği uzay aracı Orion kapsülü, Ay'ın uzak tarafında bir selfie gönderdi.

Yakın çekim fotoğraflar; Orion, Ay yüzeyinin yaklaşık 129 kilometre üzerinde geçerek Ay'a en yakın yaklaşımını yaparken çekildi.

Paylaşılan görüntülerde, mesafe arttıkça Ay'ın arkasında kalan Dünya'nın yavaş yavaş küçüldüğü görünüyor.

Orion, Ay'ın ötesindeki yolculuğunu tamamlayıp Dünya'ya geri dönebilirse, insanları taşımayı amaçlayan bir uzay aracının şimdiye kadar kat ettiği en uzak mesafe rekorunu kırmış olacak.