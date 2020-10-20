Orionid meteor yağmuru, 21 Ekim’de en yüksek seviyeye ulaşacak ve gökyüzünde görsel bir şölen sunacak. Peki Orionid meteor yağmuru nedir ve nasıl gözlemlenir? Tüm detaylar haberimizde.

Meteorların Dünya atmosferine girdikten sonra uzayda bıraktıkları belirgin izler sayesinde gözlemlenen meteor yağmurları, özellikle açık havalarda gece etkileyici manzaralar oluşturabiliyor.

Ekim ayının ilk günlerinde gezegenimize ulaşmaya başlayan meteorların gökyüzünde oluşturduğu ve 'Orionid meteor yağmuru' olarak da bilinen meteor yağmuru, 21-22 Ekim tarihleri arasında net bir şekilde izlenebilecek.

Meteorlar, saatte ortalama 240 bin km hızla yol alacak ve gökyüzünde birkaç saniyeden bir dakikaya kadar süren parıldamalar yaratacak.





ORIONID METEOR YAĞMURU NASIL İZLENİR?

Orionid meteor yağmurlarını gözlemek için insan gözü dışında özel bir gözlem aletine ihtiyaç duyulmuyor. Ancak hava koşullarının uygun olduğu, şehre uzak noktalardan ve ışıksız bölgelerde, meteor yağmurunu izlemek daha kolay olacak.

Uzmanlar bu şölenin en iyi izleneceği saat aralığının ise gece 1 ile 4 arası olacağını belirtiyor.

ORIONID METEOR YAĞMURU NEDİR?

Her yıl ekim ayında gözlemlenen Orionid meteor yağmurları Halley kuyruklu yıldızının enkaz bulutu tarafından üretilen iki meteor yağmurundan biridir.

En son 1986’da yakınımızdan geçen Halley, Güneş etrafındaki bir turunu 76 yılda tamamlıyor. Halley'in Dünya’dan görülebileceği en yakın tarih ise 2061 yılı olacak.

