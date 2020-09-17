Otobüs ve otomobil büyüklüğünde iki göktaşı Dünya'nın yakınından geçti

Otobüs ve otomobil büyüklüğünde iki göktaşı Dünya'nın yakınından geçti

Gök bilimciler; biri otobüs, diğeri otomobil büyüklüğünde iki göktaşının Dünya'nın yakınından geçtiğini açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde, 2020 QG diye bilinen bir göktaşının Dünya'dan daha önce görülmemiş bir yakınlıktan geçtiğini duyuran NASA, söz konusu göktaşının Hint Okyanusu'nun güneyinden sadece 2 bin 945 kilometre yüksekten geçerek uzaklaştığını açıklamıştı.

NASA Jet İtki Laboratuvarına bağlı Dünya'ya Yakın Gök Cisimleri Araştırma Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, "2020 RF3" ve "2020 RD4" adlı verilen iki göktaşı daha Dünya'nın yakınından geçti.





BİRİ OTOBÜS, DİĞERİ OTOMOBİL BÜYÜKLÜĞÜNDE

İki saat arayla Dünya'yı teğet geçen göktaşlarından otobüs büyüklüğündeki ilki Dünya'ya 94 bin, otomobil büyüklüğündeki diğeri ise 106 bin kilometre kadar yaklaştı.

Her yıl Mars ve Jüpiter arasındaki Ana Asteroid Kuşağı ve Neptün'ün ötesindeki Kuiper Kuşağı'ndan kopan çok sayıda asteroid Güneş sisteminin iç kesimlerine savruluyor. Bunlardan bir kısmı ise Dünya yörüngesine kadar girebiliyor.

Gök bilimcilere göre, çapı 1 kilometreden büyük gök cisimleri kolaylıkla tespit edilebiliyor. Ancak daha küçük cisimlerin gözden kaçması, gelecekte Dünya için bir tehlike oluşturabilir.