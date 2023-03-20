Otomobil üreticisi Rolls-Royce, Ay'da nükleer reaktör kuracak İngiltere Uzay Ajansı, Ay'da inşa edilecek reaktörler için lüks otomobil üreticisi Rolls-Royce ile anlaştı.

NASA'nın Artemis göreviyle, insanlar 2025'te Ay'a iniş yapacak. Ancak astronotların burada kalıcı bir üs kurabilmek için sürdürülebilir enerji kaynağı şart.

Son zamanlarda Mars ve Ay için uzay çalışmalarına hız kazandıran ABD, insanların uzay ortamında enerji ihtiyacını karşılayacak yeni bir proje üzerinde çalışıyor.

Projeye dahil olan İngiltere Uzay Ajansı, Ay'da inşa edilecek reaktörler için lüks otomobil üreticisi Rolls-Royce ile anlaştı.

Rolls-Royce tarafından geliştirilecek özel olarak tasarlanmış nükleer reaktörler, Ay yüzeyinde, yer altında ve Dünya-Ay arasında yolculuk yapacak uzay araçlarına enerji sağlayabilecek.

2026 yılında hazır olacak

ABD ve İngiltere'nin Mars ve Ay'a reaktör kurma projesi iki aşamadan oluşacak. Birinci aşamada reaktörün tasarımı oluşturulacak ve ardından ikinci aşamaya geçilecek.

Bu aşamada ise bir test reaktörü geliştirilecek ve reaktörün uçuş-iniş sistemleri 2026 yılına kadar hazır olacak.

Kurulacak reakötörün ihtiyacı karşılayabilmesi için en az 10 kilovatlık kesintisiz elektrik üretimi yapabilmesi gerekiyor.

Enerji Bakanlığı, Ay veya Mars'taki enerji ihtiyacını karşılamak için birden fazla reaktör kurulacağını belirtiyor.