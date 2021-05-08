Otomobiliniz, akıllı telefonunuzdaki verileri sızdırabilir

ABD'de federal yetkililer, otomobilleri kullanarak akıllı telefonlardaki birçok veriye erişebiliyor.

Son yıllarda teknolojinin oldukça gelişmesiyle telefonlardan sonra otomobiller de akıllı hale geldi.

Günümüzde telefonlar, Apple CarPlay ya da Android Auto gibi sistemler aracılığıyla artık otomobillere kolaylıkla bağlanabiliyor.

Hatta bazı araçlar Bluetooth ve USB gibi farklı bağlantı seçeneklerini de destekliyor. Ancak tüm bu durumlar, otomobilleri kişisel bilgi deposuna dönüştürüyor.

OTOMOBİLDEN TELEFONDAKİ VERİLERE ERİŞİLİYOR

Akıllı telefonlardan veri toplamaya çalışan kolluk kuvvetleri ile belirli bir gizlilik düzeyini korumaya çalışan teknoloji şirketleri arasında devam eden bir savaş var. Ancak, The Intercept'in bir raporuna göre polisin bir şüphelinin bilgilerine erişebilmesi için telefonuna sızması şart değil.

Kolluk kuvvetleri, otomobiller aracılığıyla akıllı telefonlardaki birçok kişisel veriye erişebiliyor.

ABD SIKÇA KULLANIYOR

Yayınlanan son rapora göre, özellikle Amerikan Gümrük ve Sınır Koruma Servisi bu durumu sık sık kullanmaya başladı.

Araçların bilgi eğlence sistemlerine bağlanarak hem akıllı telefondaki hem de araç içerisindeki bilgileri toplayan federal yetkililer, bunun için iVe adı verilen bir "araç adli tıp kiti" kullanıyor.

Sızdırılan bilgilere göre ABD, söz konusu kitten 5 adet almak için İsveçli MSAB firmasıyla yarım milyon dolarlık bir sözleşme imzaladı.

Bu sistem, araca bağlanarak kısa süre içerisinde daha önce bilgi eğlence sistemine bağlanmış olan tüm telefonları ve kişisel verilerini indirebiliyor.

ERİŞEMEDİĞİ VERİ YOK

Sistemlerin üreticisi olan Berla isimli firmanın sahibi Ben Lemere, otomobillerden telefonlardaki tüm çağrılara, rehbere, sms geçmişine ve hatta sosyal medya hesaplarına kadar birçok bilgiye erişebildiklerini söylüyor.

Tüm bunlar, "akıllı" kavramının aslında ne kadar tehlikeli olabileceğini de gözler önüne seriyor.