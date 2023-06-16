Otomobille sohbet devri başlıyor! Mercedes, araçlarına ChatGPT'yi getiriyor Mercedes-Benz, sürüş deneyimini dönüştürmek için Microsoft'un ChatGPT destekli teknolojisini araçlarına entegre etti.

ensonhaber.com

OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT, neredeyse her şeyi bilen kişisel bir öğretmen gibi birçok soruya doğal yanıtlar verebiliyor.

Son zamanlarda ChatGPT'nin popüler olması, yapay zeka sohbet botlarına olan ilgiyi artırdı.

Mercedes-Benz, sürüş deneyimini dönüştürmek için Microsoft'un ChatGPT destekli teknolojisini araçlarına entegre etti.

Bu teknoloji, başlangıçta belirli araçlarda, ABD’deki müşteriler için üç aylık bir beta programında mevcut olacak. Ancak Mercedes, gelecekte ChatGPT özelliğini diğer ülkelerde de kullanmak için çalışmalar yürütüyor.

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Mercedes'in araç içi asistanı, sadece “Isıyı artır” veya “Hava durumu nasıl?” gibi basit ve önceden programlanmış komutlara cevap vermek yerine, neredeyse her konuda doğal konuşmalar gerçekleştirebilecek.

Üç aylık beta süreci 16 Haziran’da başlayacak ve sadece MBUX eğlence sistemine sahip belirli Mercedes modellerini kapsayacak.