Otomobillere ve ev eşyalarına IMEI zorunluluğu

Yurt dışından getirilen e-SIM’li araçlar ile SIM kartlı beyaz eşyaların da IMEI kaydı yapılacak.

Teknolojinin artık hayatımınızın büyük bir bölümde yer almasıyla kullandığımız birçok cihaz akıllı hale geldi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, akıllı cihazlar için yeni bir düzenlemeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Yönetmelik’te yapılan değişiklikle cep telefonlarında uygulanan IMEI kayıt sistemi, diğer alanları da kapsayacak şekilde genişletilecek

BAZI OTOMOBİLLERE IMEI ŞARTI

Buna göre, yurt dışından getirilen ve e-call (Acil 112 arama sistemi) sistemli kartlara sahip araçların da IMEI numarasıyla e-Devlet sistemi üzerinden kaydı mecburi hâle getirilecek.

Böylece, yurt dışında kaçak otomobil getirilmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

e-SIM KULLANAN TÜM EV EŞYALARINDA IMEI ŞARTI

Ayrıca, ‘ses haberleşmesi olmayan’ ancak e-SIM üzerinden haberleşme sağlayabilen kahve makinesi veya buzdolabı gibi ev eşyaları ve cihazların da IMEI kaydı mecburi olacak.

Ses haberleşmesi olmayan cihazlar teriminin, bir nevi ‘nesnelerin interneti’ (IOT) kapsamında işleve sahip ürünler olduğu ifade ediliyor.

CEP TELEFONLARINA YENİ DÜZENLEME

Operatörlerin taahhütlü kampanyalarla sattıkları cep telefonları konusunda da değişiklik geliyor..

Tüketici, kampanya ile aldığı telefonun borcunu ödemezse söz konusu cihaz kara listeye alınarak haberleşme hizmeti verilmeyecek.

ESKI TELEFONLARIN IMEI NO'SUNU KULLANMAYA SON

Yedi senedir kullanılmayan cihazlar da kara listeye alınacak. Böylece, eski telefonlara kayıtlı IMEI numaralarının kaçak şekilde yurda sokulan veya çalıntı telefonların IMEI numaraları ile değiştirilerek kullanıma açılmalarının önüne geçilmiş olacak.