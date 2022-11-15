Otonom acil frenleme sistemi, kazaların yarısını önlüyor

ABD'deki araştırmalar, son yıllarda araçlarda kullanımı artan otonom acil frenleme sisteminin, araçların diğer araçlara arkadan çarptığı kazaların yaklaşık yüzde 50'sini engellediğini ortaya koydu.

Otomobillerde kullanılan teknolojilerin gelişmesiyle birlikte, otonom acil frenleme sistemleri gibi bazı özellikler araçlara eklendi.

"Trafik Güvenliği Analitik Araştırma Ortaklığı (PARTS)" ve "Otoyol Güvenliği Sigorta Enstitüsü (IIHS)" tarafından kaza verileri kullanılarak 2 yeni araştırma yapıldı ve ABD'nin 13 eyaletinde 12 milyon kaza raporu incelendi.

Otonom acil frenleme sisteminin, kazanın yaklaşması halinde araçları durdurabileceği, yavaşlatabileceği veya kazanın şiddetini azaltabileceği belirtildi.

Kazaların yarısını engelliyor

AA'da yer alan habere göre, frenleme ve uyarı sistemi bulunan araçların, benzer sistemlere sahip olmayan araçlara nazaran öndeki araca çarpma oranının yüzde 49, yaralanma ile sonuçlanan kazaların yüzde 53 daha az olduğu tespit edildi.

IIHS tarafından yapılan diğer araştırmada da otonom acil frenleme sistemine sahip kamyonetlerde kaza oranının yüzde 43, yaralanmayla sonuçlanan kazaların yüzde 42 daha düşük olduğu görüldü.

İki araştırmada da son yıllarda araçlarda kullanımı artan otonom acil frenleme sisteminin, araçların diğer araçlara arkadan çarptığı kazaların yaklaşık yüzde 50'sini ve kamyonet kazalarında yüzde 40'tan fazlasını azaltabileceği ortaya çıktı.

Teknoloji yaygınlaşıyor

Son yıllarda dünya genelinde kullanımı artış gösteren otonom acil frenleme sisteminin, Ağustos 2023'ten itibaren hafif ticari araçların yüzde 95'inde olması gerektiği ifade ediliyor.

BMW, Hyundai, Mazda, Subaru, Tesla, Toyota ve Volvo gibi markalar, geçen yıldan bu yana ürettikleri araçların yüzde 90'ında otonom acil frenleme sistemini kullanıyor.

Mitsubishi, Ford, Mercedes-Benz, Stellantis, Volkswagen ve Honda, bu yıl araç modellerinin yüzde 90'ında söz konusu sistemi standart hale getirdiklerini açıkladı.