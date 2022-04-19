ÖTV düzenlemesi sonrası fiyat indirimi beklenen telefonlar

Cep telefonlarına getirilen yeni ÖTV matrahı değişikliği ile birlikte, fiyat düşüşü yaşayacak akıllı telefon modellerini listeledik.

Bugün Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, cep telefonu Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahlarında değişiklik yapıldı.

Cep telefonlarından fiyatlarına göre yüzde 25, 40 veya 50 oranında ÖTV alınıyor. Eskiden yüzde 25’lik ÖTV’nin üst sınırı olan 640 TL, 1.500 TL’ye yükseltildi.

Yüzde 40 ÖTV alınan telefonların üst limiti ise 1.500 TL’den 3 bin TL’ye çıkarıldı. Fiyatı 3 bin TL’nin üzerinde olan telefonlardan yüzde 50 oranında ÖTV alınmaya devam edecek.

Fiyatı düşmesi beklenen akıllı telefonlar

Tüm cep telefonu modellerinde fiyat indirimi olması beklenmiyor. Lüks ve pahalı telefonlar, bu değişiklikten fazla etkilenmeyecek ve fiyatları değişmeyecek.

Yapılan düzenlemeyle birlikte uygun fiyatlı bazı cep telefonlarında yüzde 15'e varan ÖTV indirimi uygulanması bekleniyor.

ÖTV dilimi yüzde 40'tan yüzde 25'e düşecek akıllı telefonlar

Aşağıdaki akıllı telefonların ÖTV dilimi yüzde 40'tan yüzde 25'e düşecek. Bu sayede telefonların fiyatlarında yüzde 15'e varan indirimler yapılacak.

Realme C11 2021

Realme C3i

Alcatel 1S 2020

Alcatel 1S 2019

Alcatel 3X

Elephone PX Pro

Elephone E10 Pro

Elephone E10

Meizu M10

Meizu 6T

Doogee X95

General Mobile GM 8

General Mobile GM 8 Go

General Mobile GM 9 GO

General Mobile GM9 Plus

TCL L7

LG K9

Casper Via P3

ÖTV dilimi yüzde 50'den yüzde 40'a düşecek akıllı telefonlar

Aşağıdaki akıllı telefonların ÖTV dilimi de yüzde 50'den yüzde 40'a düşecek. Böylece telefonların fiyatlarında yüzde 10 gibi bir düşüş yaşanacak.

Xiaomi Redmi 9C

Xiaomi Redmi Note 10S

Xiaomi Redmi 10

Xiaomi Redmi 9T

Xiaomi Redmi 9c

Xiaomi Redmi 9

Xiaomi Redmi Note 10

Xiaomi Redmi 9A

Xiaomi Mi A3

Huawei P Smart 2021

Huawei P40 Lite

Huawei P40 Lite E

Huawei Nova 8i

Huawei P Smart S

Huawei P30 Lite

Huawei P20 Lite

Huawei Y9 Prime 2019

Huawei P Smart 2019

Huawei Y7 2019

Huawei Y5 2019

Samsung Galaxy M12

Samsung Galaxy M32

Samsung Galaxy A32

Samsung Galaxy M22

Samsung Galaxy A03S

Samsung Galaxy A23

Samsung Galaxy A02

Samsung Galaxy A22

Samsung Galaxy A12

Samsung Galaxy M21

Samsung Galaxy A13

Samsung Galaxy A21S

Samsung Galaxy A12

Samsung Galaxy A11

Samsung Galaxy M31S

Samsung Galaxy A02S

Samsung Galaxy A01

Samsung Galaxy A21S

Samsung Galaxy 03S

Samsung Galaxy A31

Samsung Galaxy 30S

Samsung Galaxy M11

Oppo Reno 5 Lite

Oppo A74

Oppo A15s

Oppo A16

Oppo A54

Oppo A55

Oppo A52

Oppo Reno 4 Lite

Oppo A12

Oppo A9 2020

Oppo A5s

Oppo A31

Oppo A5 2020

Oppo RX17 Neo

Poco M3 Pro

Poco X3 NFC

TCL 10 SE

TCL 20 SE

TCL 10 Plus

TCL 20E

TCL 20 SE

TCL 10 Pro

Vivo Y11S

Vivo Y21S

Vİvo Y20

Vivo Y51

Vivo Y15S

Vivo Y33S

Vivo Y21

Vivo Y70

General Mobile GM 21 Plus

General Mobile GM 21 Pro

General Mobile GM 21

General Mobile GM 22

General Mobile GM 22 Pro

General Mobile GM 22 Plus

General Mobile GM 20 Pro

General Mobile GM 20

General Mobile GM9 Pro

OnePlus Nord N10

Tecno Spark 7T

Tecno Spark Go

Tecno Pova

Tecno Camon 16

Tecno Spark 7 Pro

Tecno Spark 6

Tecno Camon 16 Premier

Tecno Camon 18

Tecno Spark 4 Lite

LG K41S

LG K61

Honor 20 Lite

Honor 8s

Honor 8C

Honor 9X

Honor 7C

Realme C11

Realme C25S

Realme C21

Realme C21Y

Realme C25

Realme C2

Realme 6i

Realme C15

Realme 7

Realme C25Y

Realme 5i

Casper Via E4 Duos

Casper Via E30

Casper Via X20

Casper Via G5

Casper Via F20

Casper Via S

Casper Via A4

Casper Via E3

Casper Via A3