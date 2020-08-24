Oumuamua'nın uzaylılara ait olma ihtimali yeniden gündeme geldi

Güneş sisteminin dışından gelen ilk nesne olan Oumuamua'nın hidrojen buzundan oluştuğu hipotezi çürütüldü. Böylelikle gizemli nesnenin uzaylılara ait olma ihtimali biraz daha artmış oldu.

19 Ekim 2017 tarihinde Kanadalı fizikçi ve astronom Robert Weryk, gözlemleri esnasında bir cisim keşfetti.

İlk olarak Pan-STARRS teleskobu kullanılarak gözlemlenen gizemli cisim Oumuamua, bir kuyruklu yıldız olarak tanımlanmasına rağmen daha sonra 'asteroit' olarak sınıflandırıldı.

Yıldızlararası nesnelere ait yeni bir sınıfın ilk türü olan bu esrarengiz nesne, 2022 yılında Neptün'ün yörüngesinden geçerek yoluna devam edecek.

Bilim insanları, daha sonra nesnenin bir kuyruklu yıldız olamayacağını resmen açıkladı. Asteroit ve kuyruklu yıldızların kolaylıkla saptanabileceğini söyleyen araştırmacılar, Oumuamua'nın ise daha önce görülen hiçbir şeye benzemediğini söylüyor.





UZAYLILARIN OLMA İHTİMALİ YENİDEN GÜNDEMDE

Nesnenin uzaylıların kullandığı bir uzay aracı olabileceğini ilk olarak Harvard Üniversitesi’nden bilim insanları gündeme getirmişti.



Mayıs ayında yayınlanan bir araştırmada, Oumuamua’nın devasa bir moleküler buluttan kopan ve hidrojenden oluşan bir “buz dağı” olduğu ifade edilmişti. Ancak bu hipotez, hidrojen buzunun yıldızlar arası ortamda yok olabileceğini dikkate almamıştı.

The Astrophysical Journal Letters isimli hakemli yayında yer alan yeni bir çalışma, nesnenin hidrojen buzundan oluştuğu fikrine karşı çıktı.

Çalışmanın ardındaki bilim insanları, hidrojen buz dağlarının muhtemelen milyonlarca yıl süren bu yolculuktan sağ çıkamayacağını ve çok çabuk eriyeceğini savundu.

Bu da gizemli nesnenin hala uzaylılara ait olabileceği ihtimalini yeniden gündeme getirdi.

Ne olduğu tam olarak belli olmayan Oumuamua'nın yörüngesi, diğer gök cisimlerinden oldukça farklı ve tam olarak cismin ne olduğu henüz bilinmiyor.

Tanımlanamayan bu nesne hakkında şimdiye kadar birçok iddia ortaya atıldı. Kimine göre Oumuamua başka bir medeniyet tarafından gönderilmiş bir uzay gemisiyken, kimine göre ise bu nesne sadece bir gök cisminden ibaret.

OUMUAMUA İSMİ NEREDEN GELİYOR

Cismin adı, Hawaii dilinde "keşif, öncü birlik" anlamına gelen ʻou.mua.mua' kelimesinden geliyor. Bilim insanları bu gizemli cisme Oumuamua ismini vererek, bu cismi uzun bir yoldan geçerek bize ulaşmak üzere gönderilen bir öncü birlik veya elçiye benzetiyor.