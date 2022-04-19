Oxford NASA'yı uyardı: İstila edilebiliriz

NASA'nın Dünya'nın yerini uzaya sinyal olarak gönderme planının ardından Oxford kıdemli araştırma görevlisi Anders Sandberg'ten, "Bu tür bilgileri paylaşmak risk oluşturur." açıklaması geldi.

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA), dünyanın konumunu uzaya gönderme fikri üzerinde durduğu gündeme gelmişti.

NASA'nın bu planına Oxford'da kıdemli araştırma görevlisi olan Anders Sandberg'ten uyarıcı nitelikte bir cevap geldi.

"Uzaylı saldırısına neden olabilir"

Yapılan açıklamada bilim insanları, NASA'nın Dünya'nın konumunu uzaya ışınlama planının bir uzaylı saldırısına neden olabileceği konusunda uyardı.

NASA'daki araştırmacılar, dünya dışı yaşamları selamlamayı amaçlayan "Galaksideki İşaret" olarak adlandırılan bir mesaj göndermişlerdi.

Dijital teknolojideki gelişmeler, artık daha fazla bilginin yayınlanabileceği anlamına geldiğini belirten bilim insanları, yeni mesajın, evrensel bir iletişim aracı oluşturmak için temel matematiksel ve fiziksel kavramları ve ardından Dünya'daki yaşamın biyokimyasal bileşimi hakkında bilgi içerdiğini aktardı.

Uzaylılara davet mesajı gönderildi

Bununla birlikte mesaj, güneş sisteminin kendisinin, Dünya'nın yüzeyinin ve insanların sayısallaştırılmış tasvirleriyle birlikte, büyük yıldız kümelerine göre güneş sisteminin konumunu da içerirken, dünya dışı yaşamların yanıt vermesi için bir davetle sona eriyor.

Mesaj ile ilgili konuşan Oxford Üniversitesi İnsanlığın Geleceği Enstitüsü'nde (FHI) kıdemli araştırma görevlisi olan Anders Sandberg, bu tür bilgileri dünya dışı yaşamla paylaşmanın dikkate alınması gereken bir risk oluşturduğu konusunda uyardı.

"Zavallı uzaylılar çeşitli mesajlar gönderiyor olabilir"

NTV'nin haberine göre Sandberg, mesajın uzaylı bir uygarlığa ulaşma şansının düşük olmasına rağmen, "etkisi o kadar yüksek ki, gerçekten ciddiye almanız gerekiyor" dedi.

Anders Sandberg, "Zavallı uzaylılar, çeşitli nedenlerle çeşitli mesajlar gönderiyor olabilir" dedi. Başta Stephen Hawking olmak üzere birçok bilim insanı geçmişte bu mesajların riskli olabileceği konusunda uyarmıştı.

Başta Stephen Hawking olmak üzere birçok bilim insanı geçmişte bu mesajların riskli olabileceği konusunda uyarmıştı.

2010'da yayınlanan bir belgeselde, Profesör Hawking, Dünya'da, farklı teknolojik ilerleme seviyelerindeki medeniyetler arasındaki etkileşimlerin, daha az gelişmiş grup için pek de iyi sonuç vermeme eğiliminde olduğuna dikkat çekmişti.

NASA 40 yıl önce de Dünya'nın konumunu uzaya gönderdi

Dünya'nın evrendeki yerini gösteren bir haritayı 40 yıl önce uzayın derinliklerine yollayan NASA gökbilimcileri, pişmanlıklarını dile getirmişti.

Haritaları tasarlayan Franke Drake, "O zamanlar insanlar iyimserdi, bunun tehlike olabileceğini düşünmedi" ifadelerini kullanmıştı.