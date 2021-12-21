Oyun konsolları pazarı, 2022’de 81 milyar dolara ulaşacak

Deloitte’un hazırladığı rapora göre, gelecek yıl oyun konsolları pazarı 81 milyar dolara çıkacak. 2022'de oyuncu başına elde edilecek gelir de ortalama 92 dolar seviyesine yükselecek.

Son birkaç yıl içinde e-spor faaliyetlerinin de artmasıyla oyun sektörü, bir hayli popüler hale geldi. Birçok üretici, daha güçlü bilgisayarlar ve konsollar piyasaya sürerek oyuncuları ana hedefi haline getirdi.

Uluslararası denetim ve danışmanlık kuruluşu Deloitte’un Teknoloji, Medya ve Telekomünikasyon (TMT) sektörlerine ilişkin tahminlerini paylaştığı TMT Öngörüleri 2022 raporu açıklandı.

KONSOL PAZARI, 81 MİLYAR DOLARA ÇIKACAK

Rapor, tüm dünyada her geçen gün kitlesi büyüyen oyun konsolu pazarının 2022’de, bir önceki yıla göre yüzde 10’luk artışla 81 milyar dolarlık hacme ulaşacağını öngörüyor.

Gelecek yıl 50’nci yaşını kutlamaya hazırlanan oyun konsolu pazarındaki oyuncu sayısının 900 milyonu bulması, oyuncu başına elde edilecek gelirin de ortalama 92 dolara çıkması bekleniyor.

Bu rakam, PC oyuncularında 23, cep telefonu üzerinden oyun oynayanlarda ise 50 dolar seviyelerinde.

2022’de konsol pazarı gelirlerinin 59 milyar doları yazılım satışlarından gelecek, bunun 10 milyarı aşkın bölümünü abonelik ücretlerinin oluşturacağı tahmin ediliyor.